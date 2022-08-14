Ümraniyeliler “İyi ki varsın Eren" dedi

Ümraniye Belediyesinin düzenlediği açık hava sineması etkinliğinde gösterilen "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filmi, Ümraniyelilerin yoğun katılımına sahne oldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sineması etkinliği çerçevesinde, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin gösterimi yapıldı. Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde vatandaşlara Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından ücretsiz mısır ikramı yapıldı.Ümraniye Belediyesi bahçesinde düzenlenen sinema filmi gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ümraniyeli vatandaşlar hep bir ağızdan “İyi ki varsın Eren” dedi.

Etkinliğe katılan ve memnun kaldığını belirten Murat Albayrak, “Şehidimizi anlatıyor. Böyle bir film yapılmasından memnunuz. Ümraniye Belediyesi güzel çalışmalar yapıyor. Her şeyden memnunuz. Belediyenin bu tür çalışmalarını destekliyoruz. İnsanları bir araya topluyor” dedi.

Etkinlikte duygulandığını dile getiren Şaban Allaçoğlu, “Böyle etkinlikleri destekliyoruz. Bizim memleketimiz Gümüşhane. Şehit olan Astsubay arkadaşımız orda görev yapmış. Film zaten çok güzel. Filmi ilk kez burada izledim. Güzel bir yapım. Genç yaşta şehit olan kardeşimizin hikayesini anlatıyor. Duygulanmamak elde değil” dedi.