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Ümraniye’de Yaz Festivali, Hande Yener ve Demet Akalın konserleri ile son buldu

Ümraniye’de düzenlenen Yas Fest 2021 etkinliklerine Demet Akalın ve Hande Yener konserleri ile veda edildi. Uzun süre pandemi kısıtlamalarıyla yaşayan vatandaşlar Yaz Festivali’nde eğlenerek müzik ziyafeti yaşadı.

Kültür Sanat 13.09.2021, 09:20
Ümraniye’de Yaz Festivali, Hande Yener ve Demet Akalın konserleri ile son buldu

Ümraniye’de düzenlenen Yas Fest 2021 etkinliklerine Demet Akalın ve Hande Yener konserleri ile veda edildi. Uzun süre pandemi kısıtlamalarıyla yaşayan vatandaşlar Yaz Festivali’nde eğlenerek müzik ziyafeti yaşadı.


Ümraniye Belediyesi tarafından, 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen konserlerin sonuncusu dün akşam Ümraniye Millet Bahçesi’nde gerçekleşti. Konserde şarkıcı Hande Yener ve Demet Akalın sahne aldı. Ümraniye Belediyesi, ’Yaz Fest 2021’ etkinliği ile Ümraniyelilere uzun süren pandemi koşullarının ardından konser coşkusunu yaşattı. Ümraniye Millet Bahçesi’nde 5 gün boyunca gerçekleştirilen konserlerde ünlü sanatçılar sahne aldı. Festivalin kapanış gününde Hande Yener ve Demet Akalın sahne aldı. İzleyicileri performansı ile eğlendiren ünlü sanatçılar seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

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