banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum

Ümraniye’de Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi

Ümraniye Belediyesi’nin katkılarıyla 23 ve 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri İstanbul Ümraniye Santral Meydanı’nda devam ediyor. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür Sanat 24.05.2022, 09:44
Ümraniye’de Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi

Ümraniye Belediyesi’nin katkılarıyla 23 ve 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri İstanbul Ümraniye Santral Meydanı’nda devam ediyor. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Ümraniye’de dün başlangıcı verilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri’nin ilk gününde etkinliğe, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ve dernek yöneticileri katıldı. Mehter marşı gösterisi ve yöresel sanatçıların da katıldığı etkinlikte Doğu’nun eşsiz lezzetleri, cağ kebabı, pekmezler, baş, ekmek, peynir çeşitlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi

Ümraniye Santral Meydan’ında gerçekleşen yöresel ürünler festivaline vatandaşlar ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden farklı yöresel ürünlerin tadına bakan vatandaşlar yörelerinden gelmiş ürünleri satın alma fırsatı yakaladı.

“Bu etkinlikler çok yükselişte”

Festivalin ilk gününde açılışı yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu vilayet günleri, yani il bazında yapılan Kayseri günleri, Rize günleri, Diyarbakır günleri gibi hiç bitmiyor bu günler. Bu etkinlikler gerçekten çok yükselişte. İlçelerde de bu etkinlikleri teker teker verirseniz 81 ile yer vermeniz gerekli. Aslında 7 bölgemiz var, bu 7 bölgedeki vilayetleri bir araya getirerek oradaki kurulmuş derneklerimizi Ümraniye’mizde bir araya getirerek belgesel yapalım dedik. Böyle iyi olduğunun kanaatine vardık. İlkini de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaklaşık 8-10 vilayetin ne kadar yöresel ürünleri varsa hem tanıtım hem vatandaşın ayağına getirerek satma imkanı sağladık.” dedi

“Mükemmel bir ortam var”

Gümüşhane’den gelen lokum üreticisi Recep Çapa, “Biz Gümüşhane’den geliyoruz daha öncede yapılmıştı bu tarz etkinlik o zaman da gelmiştim. Burası mükemmel bir yer. Çok güzel, çok mükemmel bir insan topluluğu var burada. Erzurum’un, Gümüşhane’nin birçok ilin ürünleri var” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
21°
açık