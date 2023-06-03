Ümraniye Belediyesi Geleneksek Halk Oyunları’nda ödüller sahiplerini buldu

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Halk Oyunları’nda yarışmayı kazananlar belli oldu. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği yarışmada aileler de bu heyecana ortak oldu.

Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Yarışmalar minikler geleneksel, minikler stilize, yıldızlar geleneksel ve yıldızlar stilize olmak üzere 4 farklı kategoride yapıldı. 23 farklı takımın hünerlerini sergilediği yarışmada Artvin, Balıkesir, Kars, Trabzon, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Sinop, Denizli ve Ağrı olmak üzere toplam 10 farklı yöreye ait oyunlar sergilendi.

Birçok farklı yöreye ait oyunların sergilendiği Ümraniye Belediyesi Geleneksel Halk Oyunları yarışmasında dereceye giren genç ve minik yarışmacılar alkışlar eşliğinde kupalarını alırken çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

Ödül töreni sonrası konuşan Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, "Bu etkinlikte emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım’a çok teşekkür ediyoruz. Geleceğimizin gençleri bu öğrencilerimiz yeni Türkiye Yüzyılının idarecileri olacaklar. Ben Ümraniye Belediyemiz adına kendilerini gönülden tebrik ediyorum. Nice halk oyunları yarışmalarına diyorum" dedi.