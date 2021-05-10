Ümit Besen’den İş Sanat sahnesinde bayrama özel konser

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ümit Besen İş Sanat sahnesinde bayrama özel bir konser verecek.

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ümit Besen İş Sanat sahnesinde bayrama özel bir konser verecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin ilk gösterimi bayramın ilk günü 13 Mayıs saat 20.30’da İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinde yayınlanacak. Pamela ve Eda Baba’nın konuk olacağı konserin repertuvarında Besen’in “Nikah Masası”, “Islak Mendil” ve “Okul Yolunda” şarkılarının yanı sıra, Pamela ile “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” ve Eda Baba ile birlikte seslendirdiği “Dilek Taşı” da yer alacak.

İş Sanat, özel projelerine pandemi sebebiyle çevrimiçi sürdürdüğü sezonunda da devam ediyor. Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü’nün konseri 9 Mayıs Anneler Günü’nde ilk gösterimini gerçekleştirecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Reggae müziğin ülkemizdeki önemli temsilcisi Sattas, Ceza ve Melek Mosso’yu sahnesinde ağırlayacağı bir konsere imza atacak. Tüm etkinlikler yıl boyunca kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek.