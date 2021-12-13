banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Büyükşehir çalışanına promosyon müjdesi
Büyükşehir çalışanına promosyon müjdesi
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!

Uluslararası Âşık Yaşar Reyhanî Sempozyumu düzenlendi

Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyhani’yi vefatının 15’inci yıl dönümünde sempozyum ile andı.

Kültür Sanat 13.12.2021, 12:16 13.12.2021, 12:32
Uluslararası Âşık Yaşar Reyhanî Sempozyumu düzenlendi

Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyhani’yi vefatının 15’inci yıl dönümünde sempozyum ile andı.

Ünlü Halk Ozanı Âşık Yaşar Reyhani, vefatının 15’inci yıl dönümünde Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyum ile anıldı. Sempozyum açılış programına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, meclis üyeleri, Reyhani ailesi mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanan ‘40 Yıllık Miras Bir Kırık Saz’ isimli Âşık Yaşar Reyhani biyografi belgeseli ile başladı. Ardından, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Profesörü Fikret Türkmen, ‘Tanıdığım Reyhani’ konu başlığı ile ilk oturumu açtı. Sunuculuğunu Baki Çetin’in yapmış olduğu ’Âşık Yaşar Reyhani Anma Konseri’nde, Âşık Temel Turabi, Ozan Reyhani, Âşık Rahim Sağlam, Âşık İhsan Yavuzer ve Yanık Ayhan halk ozanını türküleriyle andı. 5 oturumdan oluşan sempozyumda, ‘Âşık Reyhani ve Âşıklık Geleneği’, ‘Âşık Reyhani ve Sosyal Hayat’, ‘Âşık Reyhani ’de Dil ve Edebiyat’, ‘Âşık Reyhani ‘de Dini- Tasavvufi ve Ahlaki Temalar’ ve ‘Âşık Reyhani ‘de Müzik’ konularında, alanında uzman 31 akademisyen bildirileri ile Âşık Yaşar Reyhani’nin çeşitli yönlerini ele aldı.

Reyhani’yi anmak ve mirasını gelecek kuşaklara taşımak maksadıyla ‘Âşık Yaşar Reyhani Sempozyumu’nu hayata geçirdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım kadim bir şehir. Emir Sultan’ın, Çelebi Mehmet’in, Yıldırım Beyazıt’ın ve Âşık Yaşar Reyhani’nin kenti. Yıldırım Belediyesi olarak, kadim medeniyetimizin tüm kandillerine hizmet etmek, onları geçmişten geleceğe taşımak boynumuzun borcu. Âşık Yaşar Reyhani’nin türbedarlığını yapmak bizim için bir şereftir. Reyhani gibi bir ismi, şehirlere sığdırmaya çalışmak haksızlık olacaktır. O hayatı, sanatı ve eserleriyle milletimize mâl olmuş bir isim. Âşık Reyhani’nin kabrine, hatıralarına ev sahipliği yapmanın bize yüklediği ayrı bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Reyhani’nin hayatını, eserlerini, düşüncelerini çeşitli yönleriyle ele almak ve gelecek kuşaklara aktarmak için ‘Uluslararası Âşık Reyhani Sempozyumu’ düzenledik. Sempozyuma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kabri başında anıldı

Vefatının 15’inci yılında sempozyuma iştirak eden hocalarla birlikte halk ozanını kabri başında andıklarını aktaran Yılmaz, “Âşık Reyhani, 1932 yılında Erzurum’da başlayan dünya yolculuğunu, 15 yıl önce Bursa’da rahmeti rahmana kavuşarak tamamlamıştı. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yılda Reyhani’yi kabri başında dualarla ve rahmetle yâd ettik. Yıldırım Belediyesi olarak Reyhani’yi ve âşıklık kültürünü yaşatacağız” sözlerini kullandı.

Sempozyum koordinatörü Öğretim Üyesi Osman Nuri Karadayı, “Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye personeli benim nazarımda Âşık Yaşar Reyhani’nin türbedarlığını üstlenmiş durumda. Bu vazifenin bir gereği olarak Yıldırım Belediyesi, Âşık Reyhani’yi bu sempozyum vasıtası ile ilmî meclislerde anlatmak, gelecek nesillere aktarmak istemiştir. Yıldırım Belediyesi’nin bu tutumu takdire şayandır ve son derece önemlidir. Bu manada Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a, katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sempozyumun âşıklık geleneğine katkı sağlamasını ve yeni çalışmalara kaynak olmasını niyaz ediyorum” dedi. Reyhani adına ve Reyhani sevenler adına teşekkür eden Âşık Yaşar Reyhani’nin oğlu Ozan Reyhani, “Âşıklığa, kültürümüze, ananemize, töremize değer veren Oktay Başkanımızın değerli çalışmaları var. Ben çalışmalarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam Reyhani’ye ve âşıklık kültürüne sahip çıkmanız” ifadelerini kullandı.

Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın sempozyuma katkı sunan hocalara sertifika takdimiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8