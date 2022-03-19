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Uluslararası öğrencilerden “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Bursları programı kapsamında Ankara’da eğitim alan öğrenciler, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinliği düzenledi.

Kültür Sanat 19.03.2022, 11:26
Uluslararası öğrencilerden “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Bursları programı kapsamında Ankara’da eğitim alan öğrenciler, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinliği düzenledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) organizasyonuyla Ankara’daki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrenciler “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü” programı düzenledi. Uluslararası öğrencilerin ülkemizin tarihini ve kültürünü yakından tanıma imkânı bulduğunu program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Programda şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda ayrıca uluslararası öğrenciler Çanakkale Zaferine ilişkin şiir dinletisi sundu.

Programda Bosna-Hersek kökenli Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören Semina Demovic ve Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim alan İsa Kasum Çanakkale savaşına katılmış dedelerinin hikayelerini anlattı.

"Türkiye’yi sevmeye, ona sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Türkiye’yi sevmeye ve kendi vatanları gibi hissetmeye devam edeceklerini belirten Demovic, “Çanakkale Harbi’nde yaralanmış o kutlu neferden biri olan büyük dedemin torunları olarak, Türkiye’yi sevmeye, ona sahip çıkmaya ve burayı kendi vatanımız olarak bilmeye devam edeceğiz” dedi.

Çanakkale Savaşı’nda dedesinin cepheye hiç düşünmeden gittiğini aktaran İsa Kasum, ise şunları kaydetti:

“Dedem, Çanakkale Savaşı çıktığında da hiç düşünmeden, ailesini ve sevdiklerini arkasında bırakarak hemen cepheye koşmuştur. Yedi düvele karşı Çanakkale’de verilen mücadelede de ön saflarda yerini alan neferlerden birisi olmuş ve gazi olmuştur. İshak Çavuş’un hayatı Çanakkale’den sonra da hep mücadele içerisinde devam etmiş, vatan sevgisi ve fedakârlığını biz torunlarına miras olarak bırakmıştır. Bizler de bu mirası her zaman koruyacağız ve mücadelemize devam edeceğiz.”

YTB Başkanı Abdullah Eren konuşmasında, Çanakkale Savaşı’nda sadece Türklerin değil 72 milletten, çok farklı coğrafyalardan gelen kişilerin şehit olduğuna dikkat çekti. Çanakkale savaşında Türklerin; cesaretlerinin, fedakarlıkların ve kahramanlıklarının düşman kuvvetlerinin dahi takdirine mahzar olduğunun altını çizen Eren, “72 millet diye tabir edebileceğimiz, çok farklı coğrafyalardan, farklı milletlerden, kardeş topluluklarımız Osmanlı askeri olarak bu savaşta mücadele ettiler, şehit oldular. İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı’na geldiklerinde kesinlikle kazanacaklarını düşünüyorlardı fakat öyle olmadı. Dedelerimizin beraber omuz omuza, kol kola, beraberce mücadele ettiği ve bir kısmının hayatını kaybettiği bu savaş hepimiz için çok önemli” diye konuştu.

250 bin kişinin Çanakkale’de şehit olduğunu hatırlatan Eren, şehitlerin çoğunlukla gençlerden ve eğitimli kesimlerden oluştuğunu kaydetti.

Program Türkiye Bursları Sanat Topluluğu’nun müzik dinletisi ve ardından Şehitler için helva ikramı ve sergi programının akabinde son buldu.

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