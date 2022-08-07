Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

23’üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 64 ülkeden bin 500 sanat elçisinin katılımıyla görkemli bir sahne şovu ile son buldu.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, bu sene de muhteşem bir gösteriyle sonlandı. Festivale bu sene 64 ülkeden bin 500 sanat elçisi katıldı. Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali seçilen 23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanış seremonisi Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. Festival çerçevesinde her yıl verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü Ercan Bostancıoğlu’na verilirken, Yaşam Boyu Onur Ödülü Zihni Göktay’a verildi. Sanatçıların ödülleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından takdim edildi.

“Ben Büyükçekmece’ye gıpta ile bakıyorum”

Kendisini ödüle layık gören festival komitesine ve jüri üyelerine teşekkür eden oyuncu Zihni Göktay, “Bu Büyükçekmece bende tutku haline geldi. Sık sık sağ olsunlar beni bir vesileyle mutlaka bir sanat kültür olayı yahut bir tiyatro olayı olduğu zaman ilk hatırlarına gelen biri olmakla övünç duyuyorum. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sayın Hasan Akgün kardeşimi takdirle, şükranla ve minnetle tebrik ediyorum. İsmi büyük, Büyükçekmece. Gölü güzel, büyük. Suyu ile İstanbul’u besliyor, kültürüyle de İstanbul’u besliyor. Her ilçeye, her şehre nasip olmuyor bu. Ben Büyükçekmece’ye gıpta ile bakıyorum. Bana verilen bu ödülle onur duyacağım ve onurlu bir şekilde taşıyacağımı da ömrüm boyunca size söz veriyorum” şeklinde konuştu.

“En büyük ödülüm Atatürk’ü görmek oldu”

Hayatında en büyük ödülü 1938 yılında Bursa’ya Merinos Fabrikası’nın açılışı için gelen Atatürk’ü henüz 2 yaşındayken görerek aldığını kaydeden komedyen Ercan Bostancıoğlu, “2 yıl önce kapattığım sahne hayatımda beni en büyük ikinci ödülü sevgili Hasan Akgün verdi. 50 yıllık bir Büyükçekmeceli olarak çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Hasan Akgün gibi bir başkana sahip olmak bizler için guru verici. Sağ ol Hasan Akgün, sağ ol değerli başkanımız” ifadelerine yer verdi.

“Dünya Festivaller Birliği ve jüri üyelerine duyurmak istiyorum”

2023 yılında yapılacak olan festivalin önem arz ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve festivalinde 24’üncüsü olacak. Şimdiden grup liderleri ve Dünya Festivaller Birliği jüri üyelerine duyurmak istiyorum. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalimize Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bakacağımızdan dolayı 100 ülkeden 3 bin 500 sanat elçisini davet ediyoruz. Bugüne kadar bu festivalleri hangi şartlarda yaptığımızı sanat severler biliyor. Ben bu festivalin icrasında başından sonuna kadar emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Makedonya birinci oldu

Gecenin finalinde Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nın sonuçları da açıklandı. Dünyanın dört bir yanından gelen dans gruplarının kıyasıya yarıştığı yarışmada Makedonya birinci, Gürcistan ikinci, Meksika ise üçüncü oldu. Uluslararası Çağdaş Dans Yarışması’nın birincisi Furkan Yılmaz olurken, ikinciliği Şiva Cambazoğlu, üçüncülüğü ise Gülsüm Buse Cingöz kazandı.