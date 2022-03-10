"Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri-8" paneli Ankara’da gerçekleştirildi

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri-8" paneli Başkent Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yer alan "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri-8" isimli proje kapsamındaki panel Başkent Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi. Panelde ‘Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’ ve ‘Yesevilik’ konuları işlenirken, katılımcılara Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı ve eserleri anlatıldı. Yesevilik çatısı altında bulunan Alperenler’in şiirleri ve şairlerine de yer verilen panelde Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu’daki takipçileri olan Horasan Erenleri’nden de bahsedildi. Ayrıca bağlama eşliğinde Anadolu Bektaşi Semah Müziği’nden örnekler de sunuldu.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, programın kapanış konuşmasında 21. yüzyılda barış, hoşgörü ve kardeşliğin gerekliliğini içeren mesajlar verdi. Özdemir, “Yesevi Dergahı’nda yetişen Alperenlerin tarih ve öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çıktığımız bu yolda bize bu fırsatı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkürler ederim” dedi.

Balkanlardan ve farklı ülkelerden gelen Baba ve Dervişler de anavatanları Türkiye’de bu duyguları yaşamalarına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam ve dualarını iletti.