Uluslararası ‘Harmony’ sergisi Bodrum’da kapılarını açıyor

Almanya merkezli KÖNİG Galerie, 10 Temmuz 2022 Pazar günü Bodrum Loft işbirliği ile ’Harmony’ sergisini açacak. Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstlendiği ve 4 Eylül 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergi, Bodrum’un tatil ve gurme turizmi ile dünyada sürekli olarak artış kaydeden marka değerine sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak.

Bodrum Loft, bu yıl uluslararası önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü Nobu Restaurant’ın kapılarını açan otel, sanat alanında önemli bir işbirliği yaptı. KÖNİG Galerie ve Bodrum Loft işbirliğiyle düzenlenen “Harmony” sergisi Bodrum’un tatil ve gurme turizmi ile dünyada sürekli olarak artış kaydeden marka değerine sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak. Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın Kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği sergide Alicja Kwade, Claudia Comte, Jose Davila, Jeppe Hein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alacak. Sanatseverler QR kodları ile rotaya bağlanabilecek.

Bodrum Loft, geçen sene açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville’i de düzenlemişti. Bodrum Loft ve KÖNİG Galerie’nin Harmony sergisi, Bodrum Loft’da düzenlenen üçüncü sanat etkinliği olacak. 10 Temmuz Pazar günü Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer alacağı Bodrum Loft ve KÖNİG Galerie etkinliği, kokteyl eşliğinde sürecek.