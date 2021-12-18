Uluslararası Göçmenler Günü için hazırlanan klip büyük ilgi gördü

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nü hazırladığı kliple kutladı. Kentin tarihi bölgelerinde çekilen ve 12 ülkenin öğrencilerinin Türkçe olarak seslendirdiği şarkının yer aldığı klip büyük ilgi gördü.

Karabük’te 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından klip hazırlandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’nun tarihi yerleri ile Eskipazar ilçesindeki Hadrianoupolis Antik Kenti ve Yenice Ihlamur Terası gibi doğal ve kültürel mekanlarda çekilen klipte Karabük Üniversitesinde okuyan Azerbaycan, Yemen, Fas, Ürdün, Sudan, Endonezya, Çad, İran, Nijerya, Irak, Senegal ve Cibuti’den oluşan 12 ülkenin uluslararası öğrencisi “Sev Kardeşim” parçasını Türkçe olarak seslendirdi.

Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği klip sosyal medyada ilgi gördü.