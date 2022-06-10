Uluslararası Altın Safran Festivali’nde Safranbolu’nun yöresel lezzetleri tanıtıldı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinin yemek mutfağında yer alan yöresel lezzetlerin tanıtımı yapılarak, katılımcılara ikram edildi.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen ve yan teması ‘yerel mutfak’ olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde tarihi ilçenin yemek mutfağında olan yöresel lezzetler pişirilerek tanıtıldı. Yazıköy Köyü’nde yapılan keşkeğin fırından çıkartılarak ikram edilmesiyle başlayan etkinlik tarihi çarşıdaki SAKEM binasında yöresel lezzetlerin yapımı ve sunumu ile devam etti. Ispanaklı pide, göbü, lokum ve zerde gibi yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Hedeflerinin Safranbolu’nun gelenekselleşmiş yiyeceklerinin tanıtılması ve halkla buluşturulmasını sağlamak olduğunu belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Belediyeye ait SAKEM binasında ilçeye ait lezzetlerin yapımını gördük. Yapılmışını hemen ikram etmedik, nasıl yapıldığını gördük. Lokumu, göbüsü, ıspanaklı pidesi ve zerde gibi buraya özel birçok yemeği yerinde yaparak tatlarına baktık. Çok fazla ilgi gördü” diye konuştu.

Artık ön planda olan gastronominin turizmin lokomotiflerinden biri olmaya aday olduğunu ifade eden Köse, “Bizde Safranbolu’nun turizm yelpazesini gastronomiyle birleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.