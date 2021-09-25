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“Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu” düzenlenecek

Altay halk ve topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini ele alan ve daha önce Bişkek, İstanbul, Seul, Antalya, Ulaanbaar ve Bişkek-Isıkköl’de düzenlenen Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nun dokuzuncusu Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Bursa’da gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat 25.09.2021, 08:27
“Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu” düzenlenecek

Altay halk ve topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini ele alan ve daha önce Bişkek, İstanbul, Seul, Antalya, Ulaanbaar ve Bişkek-Isıkköl’de düzenlenen Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nun dokuzuncusu Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Bursa’da gerçekleştirilecek.

27-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Altayist akademisyenleri bir araya getirecek olan sempozyum serisinin bu toplantısında, “Destanlar ve Destan Kültürü” ele alınacak. Bursa Osmangazi Belediyesinin ev sahipliği yapacağı sempozyuma Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Hindistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerden 90’ı aşkın bilim adamı katılacak.

Sempozyumun Bursa Panorama 1326 Fetih Müzesinde gerçekleştirilecek olan açılış programında Manas Destanı’ndan kesitler sunulacak.

Sempozyum, bildirilerin sunulacağı oturumlarla devam edecek.

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