19. yüzyıl Osmanlı ilim ve siyaset dünyasının öncü isimlerinden olan Ahmet Cevdet Paşa’nın hayatı ve eserlerinin ele alınacağı “Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu”, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da iştirakiyle 30 Ekim Cumartesi günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşecek.

Osmangazi Belediyesi, kültürel değerleri yaşatmaya yönelik düzenlediği faaliyetler ile tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok önemli sempozyumun gerçekleştiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 30 Ekim Cumartesi günü “Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu”na ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un himayesinde saat 12.00’de protokol konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyumda birbirinden değerli akademisyenler, Osmanlı hukuk sisteminde en önemli gelişmelerden biri olan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin hazırlanmasında büyük gayreti olan Ahmed Cevdet Paşa hakkında tebliğ sunacak.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gün boyu sürecek olan sempozyumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih Murat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bulgaristan Balkan Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Orlin Sabev ile Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi konuşmacı olarak yer alacak.

Farklı konu başlıklarında gerçekleştirilecek oturumlarda; Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, Prof. Dr. Kemal Sözen, Prof. Dr. Margarita Dobreva, Dr. Kübra Fettahoğlu, Doç. Dr. Hristiyan Atanasov, Dr. Ahmet Zeki İzgöer, Dr. Funda Songur ve Semra Işın bildireler sunacak.