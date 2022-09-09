Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 29’uncusu 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin tanıtım toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın sinema sevgisi ve tutkusunun çok olduğunu belirterek, “Adana, sinemanın gelişmesi için her zaman çok önemli rol oynamış bir kentimiz. Sanatsever bir kentimiz. Eskiden burada yazlık sinemalarda film tutarsa, seyircinin ilgisi olursa Türkiye’nin de ilgisi oluyordu. Bu senede festivalin 29’uncusunu yapıyoruz. Aslında 52 sene oldu ancak bazı dönemlerde yapılamadı festivalimiz. 12-18 Eylül arası sinemanın kalbi Adana’da atacak. Cüneyt Arkın ve Fatma Girik gibi çok önemli sanatçılarımızı bu sene kaybettik. Sinemamızın başı sağolsun” diye konuştu.

Zeydan Karalar’ın konuşmasının ardından Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar şiir okudu. 29’uncusu gerçekleştirilecek festivalin Türk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Orhan Kemal’in adını taşıyan, "Orhan Kemal Emek Ödülleri" bu sene Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması’na verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay’a, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş’e, Eski Sinema Emekçileri Sendikası Başkanı ve 40 yıldır Sine Sen’in yönetim kurulunda yer alan Zafer Ayden’e takdim edilecek.

Öte yandan, Adana Altın Koza Film Festivali’nden Müjdat Gezen ve Hale Soygazi’ye onur ödülü verilecek.