Ülkü Ocaklarından ücretsiz üniversite “Tercih Robotu”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından üniversite sınavına giren öğrencilere tercih döneminde yardımcı olması için "Tercih Robotu" uygulaması hazırlandı.

Eğitim faaliyetleriyle sıklıkla gündeme gelen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üniversite sınavına giren öğrencilere tercih döneminde "Tercih Robotu" ile destek olacak. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2022-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilere tercih dönemi için destek amaçlı yapılan Tercih Robotu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından duyuruldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan "Tercih Robotu" ulkuocaklari.org.tr adresinde öğrencileri bekliyor. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı geçtiğimiz aylarda yükseköğretim sınavlarına hazırlanan öğrenciler için dijital eğitim platformu "BilgiOcakta" üzerinden çevrim içi deneme sınavları yapmıştı.