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Ülkü Ocakları 8. Türk Dünyası Ödülleri sahiplerini buldu

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından bu yıl 8.’cisi düzenlenen “Türk Dünyası Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül törenine yurt içinden ve dışından çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Kültür Sanat 01.03.2022, 10:19
Ülkü Ocakları 8. Türk Dünyası Ödülleri sahiplerini buldu

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından bu yıl 8.’cisi düzenlenen “Türk Dünyası Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül törenine yurt içinden ve dışından çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İstanbul Ülkü Ocakları teşkilatının 2014 yılında başlatmış olduğu Türk dünyası ödül programının 8. düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Genel Başkan Yıldırım, “8 yıl önceki dahi bizim için hayal olan hedeflerin bugün gerçekleştiğini görmek bizim için ayrı bir mutluluk vericidir. Burada Türk dünyasına hizmet etmiş birçok kurum ve kişinin ödül alarak çalışmalarını daha farklı alanlarda devam ettirebilmelerini sağlamak açısından bu programımızı başlatmıştık. Bugün sadece Türkiye’de değil Türk dünyasının dört bir köşesinde heyecanla beklenen bir ödül programı olması da bizleri ziyadesiyle heyecanlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Çiftbaşlı Selçuklu kartalı gibi olacağız”

Ülkü Ocaklarının yaptığı faaliyetlere de değinen Genel Başkan Yıldırım, “Yapmış olduğumuz teknolojik faaliyetler ile beraber gençlerimizin Sadece teknolojiyi kullanan değil teknoloji üreten ve geliştiren tarafla olabilmesi için birçok faaliyet ve çalışma üretmekteyiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz Blokzincir, #Web3.0, NFT elde ettiğimiz çalışmalarla beraber Türk Dünyasındaki birlikteliğimizi yeni bir kapı aralamış bulunmaktayız. İsmail Gaspıralı Beyefendinin ‘Dilde fikirde işte birlik’ sözü Türk dünyasının temellerini oluşturan önemli bir sözdür fakat o dönemde dijital ve internet gereçlerin olmaması ile beraber biz kökümüze kökümüz den sapmadan değerlerimizi geliştirebilmek ve bunların üzerine koyabilmek için dijital de Birlik söylemini gerçekleştirdik Dilde, Fikirde İşte ve Dijitalde Birlik diyoruz Türk dünyasında önemli çalışmaların yapılacağını şimdiden sizlere beyan etmiş bulunmaktayım” diye konuştu.

Birçok isme ödül takdim edildi

İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan Doğan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a İstanbul’un temsili anahtarını armağan etti. Türk Dünyası Ödülleri kapsamında Yılın Onur Ödülü, her sene olduğu gibi bu sene de MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye verildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli adına verilen Onur Ödülünü takdim etmek üzere Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım aldı. Yılın STK ödülü MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde kurulan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’na (TATSAV) verildi. Verilen diğer ödüller ise şu şekilde:

"Yılın Türkçeye Hizmet Ödülü - Yunus Emre Enstitüsü, Yılın Sunucusu Ödülü - Didem Arslan Yılmaz, Yılın Sanatçısı Ödülü - Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Yılın Proje Ödülü - TEKNOFEST Yılın Müzik Ödülü - Türk’ün Gücü / Ali Kınık, Yılın Basın Ödülü - Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, Yılın Sporcu Ödülü - Milli Okçu Mete Gazoz, Yılın Kültür Sanat Ödülü - Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Yılın Bilim Ödülü “TURKOVAC” - Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Yılın Akademisyeni Ödülü - Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Yılın Köşe Yazarı Ödülü - Mine Güler, Yılın Kitap Ödülü - Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu Andronovo Kültürü / Doç. Dr. Elvin Yıldırım, Yılın STK Ödülü - Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı (TATSAV)".

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