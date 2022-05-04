Ukranya-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini Yüksekova’da gerçekleştirdiler

Rusya savaşı nedeniyle üç aydır erteledikleri nişan törenlerini Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirdiler.

Ukranyalı Tetianna Panchenko ile Yüksekovalı Şıkak Beşer, tanıştıktan kısa bir süre sonra evlilik kararı aldı ancak Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenini 3 ay boyunca ertelemek zorunda kaldılar. Ailelerin onay vermesi üzerine Ukraynalı Tetianna Panchenko, Türkiye’nin en doğusunda bulunan Yüksekova ilçesinde, Ukranya’da Diş Doktoru yapan Şıkak Beşer ile nişan törenini yaptı.

Yabancı bir kültürden gelmesine rağmen giydiği yöresel elbise ile dikkatleri üzerine çeken Ukraynalı Tetianna Panchenko, çektiği halayla da kısa sürede Yüksekova kültürüne ayak uydurdu.

"3 aydır ertelediğimiz nişanımızı Yüksekova’da gerçekleştirdik"

Ülkesinde yapamadığı nişanını Yüksekova’da yaptığını belirten Ukraynalı gelin Tetianna Panchenko, ’’Şıkak’la 3 sene önce Ukrayna’da tanıştık. Bir sene önce de evlenmeye karar verdik. Ancak ülkemde yaşanan savaş nedeniyle nişan törenimizi ertelemek zorunda kaldık. Bizler de uzun aradan sonra ailelerimizin de isteği üzerine Türkiye’de, yani Yüksekova’da nişanımızı yapmaya karar verdik. Umut ediyoruz ki bu savaş kısa zamanda biter ve bizler de hem Ukrayna’da hem de Yüksekova ilçesinde olmak üzere 2 yerde düğünümüzü gerçekleştiririz. Ertelediğimiz bu nişan törenine birçok akraba ve dostumuz katılamadı. Çünkü onlar Ukrayna’da kaldılar, gelemediler. Öte yandan ben Yüksekova’yı çok sevdim. Özellikle dağları ve doğası beni kendine hayran bıraktı. Sadece ağırlıklı orak Kürtçe konuşulduğu için zorlanıyorum. Onun dışında herhangi bir sıkıntım yok. Buranın insanları çok iyi, misafirperver ve cana yakınlar. Burada bulunduğum süre zarfında benim ilgimi çeken ve hoşuma giden bir şey de buradaki insanların büyüklerine duydukları saygı oldu. Herkes büyüklere karşı çok saygılı hareket ediyorlar. Hatta benim tuhafıma giden ilk şeyin, büyüklerin ellerini öpmek olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu saygı, bu ülkede yaşayan insanların tarihini anlatıyor” dedi.

Savaşın bitmesiyle beraber düğünlerini yapacaklarını söyleyen damat Şıkak Beşer, “Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaştan önce ailelerin onayıyla karar almıştık ve düğünümüzü yapacaktık. Maalesef yaşanan savaş nedeniyle 3 aya yakındır ertelemek zorunda kaldık. Bu istenmeyen nedenlerden ötürü nişanımızı Yüksekova’da ve kendi adetlerimize uygun bir şekilde yaptık. İnşallah bu savaş da bir an önce biter. Bizler de kısa bir zaman içinde hem Yüksekova’da hem de Ukrayna’da düğünümüzü yapma imkânı buluruz. Bu nişan törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Damadın babası olan Onbaşılar Muhtarı Pervizhan Beşer de Ukrayna’dan gelin getirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bizler burada güzel bir nişan töreniyle nikâhlarını kıydık. Şimdi de Ukraynalı gelinim nedeniyle tüm Ukraynalılar benim akrabalarım oldu. Ukrayna’ya atılan her kurşun sanki bana atılıyor gibiyim. İnşallah bu sava da kısa zamanda biter ve herkes ülkesine döner. Bizler de bu vesileyle Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 2 ülkede 2 düğün töreni yaparız” diye konuştu.