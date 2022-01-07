“Ukde” resim sergisi Konak Kültürevi’nde

Özge Tezgör’ün ilk kişisel resim sergisi olan “Ukde”, Konak Kültürevi’nde açıldı.

Farklı sanat disiplinlerinde üretim yapan sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi, çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ressam Özge Tezgör’ün ilk kişisel resim sergisi “Ukde”, Konak Kültürevi’nde açıldı. Sergi açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Özge Tezgör’ü başarılı çalışmaları için kutlayan Başkan Turgay Erdem ile Mustafa Bozbey, sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi.

İlk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Özge Tezgör, ev sahipliğinden dolayı Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti. Sergi isminin hikâyesini de paylaşan Tezgör, “Güzel sanatlarda okumak benim içimde bir ukde kaldı. Ama şimdi benim bu hayâlimi gerçekleştiren bir kızım var. Bu yüzden ilk kişisel sergimin isminin de ‘Ukde’ olmasını istedim. Sanatın daha fazla değer gördüğü günler dilerim” diye konuştu.

Kanvas üzerine yaptığı akrilik çalışmalarında ahşap detaylar da kullanan sanatçının eserleri ilgi gördü. İkisi röprodüksiyon olmak üzere toplam 32 eserin yer aldığı sergi,19 Ocak tarihine kadar Konak Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.