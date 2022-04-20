Üç kuşaktır geçimlerini bıçakçılıkla sağlıyorlar

Kahramanmaraş’ta yaşayan bıçak ustası Ökkeş Çokparlamış, dedesinden kalan mesleği üçüncü kuşak olarak devam ettiriyor.

Demirciler Çarşısında dedesinden kalan mesleğini sürdürmeye çalışan Ökkeş Çokparlamış (42), severek yaptığı mesleğini gelecek nesillere de aktarmak istiyor.

7 yaşından bu yana mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Çokparlamış, “Dedemden kalan mesleği üçüncü kuşak olarak devam ettiriyoruz. Bu bizim ata mesleğimiz. Üç kuşaktır geçimimizi bıçakçılıkla sağlıyoruz. Burada yöresel ürünler, el yapımı bıçaklar, sıcak dövme, soğuk dövme olsun bıçak imalatı yapıyoruz. Özel sipariş kılıçlar üretimi yapıyoruz. Kurban sezonu yakın ve imalatlarımız başlıyor ve sezona gireceğiz. Bu sezon bıçak fiyatlarımızda artış var ama bizde elimizi taşın altına koyup vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Hem kaliteli şekilde hem de en ucuz şekilde yapıp hizmete sunacağız. Normal kullanım bıçaklar 30 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar çıkıyor. Kasap serisi ise 80 TL’den başlıyor 300 TL arasında değişiyor” dedi.