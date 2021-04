TV+, nisan ayında dünyaca ünlü yapımları seyirciyle buluşturacak

Dijital televizyon platformu TV+, Nisan ayında dünyaca ünlü yapımlarla seyirciyi bir araya getirecek.

Dijital televizyon platformu TV+, Mart ayında da diziden filme, spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar zengin içerik yelpazesi izleyicisine sunuyor. Türkiye’nin her bölgesinden izleyici kitlesine sahip TV+’ı Mart ayında en fazla izleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul’u sırasıyla İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Antalya, Mersin, Bursa, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Mart ayında dijital televizyon platformunda en çok izlenen yapımlar arasında Roma’nın kurucularından Romulus ve Remus’un hikâyesini derinlemesine inceleyen ‘Romulus’, Amerikalı elmas tüccarı bir adamın nadir bulunan bir elması satmak amacıyla Rusya’ya gitmesini ve akabinde yaşadığı gerilim dolu maceraları konu alan ‘Siberia’, düşmanlarıyla yüzleşmek ve rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen bir ekibin hikayesini konu alan ‘Escape Plan 3’, Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman’ın başrolünde bir polisi canlandırdığı ‘Şimdi İntikam Zamanı’ ve kaybolmuş çocuğunun izini süren bir annenin hikayesini anlatan ‘Gerçeğin Peşinde’ yer aldı.

Nisan ayında yeni dizi ve belgeseller

Binlerce dizi ve film yapımıyla izleyicilerin beğenisini kazanan uygulama, baharı müjdeleyen Nisan ayında da tüm dünyanın beğeniyle takip ettiği yapımları kataloğuna ekledi. İngiliz sitcom dizisi ‘Catastrophe’un ilk dört sezonu, yaşadığı olumsuzluklardan sonra Hindistan’a taşınan bir doktorun hikayesini anlatan ‘The Good Karma Hospital’ın ilk üç sezonu, hiç beklemediği bir anda bekar kalan 40 yaşındaki bir kadının gençleşme çabalarını konu alan ‘Younger’ın ilk 5 sezonu Nisan ayında sadece TV+’ta gösterime giren yapımlar arasında yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, bu ay sadece TV+’ta gösterime girecek diğer yapımlar arasında, atandığı bir soruşturmada kaybolan çocukların kendisi ile bağlantılı olduğunu anlayan dedektif Lisa’nın hikayesini anlatan ‘The Bay’ın ikinci sezonu, karanlık sebeplerden dolayı babasını kaybettikten sonra annesiyle birlikte kırsal bir bölgeye taşınan genç bir kızın burada büyük bir belanın ortasında kalmasını konu kalan Maisie Williams’ın başrolde olduğu ‘Two Weeks To Live’, mutsuz bir evliliğe sahip bir çiftin hayatına odaklanan ‘Deep Water’ ve görünüşte mutlu bir ailenin cinayeti hakkındaki soruşturmayla birlikte onların gizemli ölümlerinin nasıl ortaya çıkardığıyla ilgili bir suç draması olan ‘Deepwater Fell’ bulunuyor.

Dublin’de genç bir kızın ölümünü soruşturmak için görevlendirilen iki dedektifin yaşadıklarını konu alan ‘Dublin Murders’ da Nisan ayında dijital televizyon platformunda seyirciyle buluşacak diziler arasında yer alıyor.

Belgesel izleyicileri için de kataloğuna her ay yeni yapımlar ekleyen dijital televizyon platformunda, Nisan ayında ‘Ölümcül Av’, ‘Virüse Karşı Yarış’ ve ‘Mühendislik Harikalarına Veda’ gösterimde olacak. Bunun yanı sıra Liverpool’un 2020 yılındaki İngiltere Premier Lig şampiyonluğunun anlatıldığı ‘The End of The Storm’ belgeseli de TV+’ta yer alan belgeseller arasında.

Sevenlerine özel onlarca film sadece dijital televizyon platformunda

Seçkin dizi ve belgesellerin yanı sıra film tutkunları için de sürekli güncel yapımları gösterime sokan dijital televizyon platformunda Nisan ayında Avengers serisi, ‘Captain Marvel’, ‘Antman’, ‘Captain America’ gibi filmlerden oluşan bir Marvel maratonu seyircilerle buluşuyor. Şarkıcı Sia tarafından yazılan 2021 yılı Altın Küre adaylığı bulunan Amerikan müzikal filmi ‘Music’ ve karanlık ve gizemli sırları tutan eski bir polaroid kamera bulan lise öğrencisinin maceralarını konu alan ‘Polaroid’ sadece dijital televizyon platformunda yayına girecek filmler arasında yer alıyor.

Çocuklar için yeni çizgi diziler

Birbirinden kaliteli yapımları izleyicilerle buluştururken, çocukları da unutmayan TV+, Nisan ayında Nickelodeon ve Disney’in yapımları çocuklar için ekranda olacak. ‘Breadwinners’, ‘Sanjay & Craig’, ‘The Adventures of Kid Danger’ ve ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ minikler için platforma eklenen yapımlar arasında yer alıyor.