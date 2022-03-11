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TV+, mart ayı programını açıkladı

Dijital televizyon platformu TV+, Mart ayında dünyaca ünlü yapımlarla seyirciyi buluşturuyor.

Kültür Sanat 11.03.2022, 10:48
TV+, mart ayı programını açıkladı

Dijital televizyon platformu TV+, Mart ayında dünyaca ünlü yapımlarla seyirciyi buluşturuyor.

Kaliteli dizileri seyircilerle buluşturmak için yeni içeriklerle sürekli güncellenen TV+, mart ayında da dünyanın ve Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği dizileri portföyüne eklemeye devam ediyor. Bu ay dijital televizyon platformuna eklenen diziler arasında, gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan başkomiser ve ekibinin hikayesini anlatan ‘Bozkır’, bir kaza sonucu hayatını kaybedip farklı bir bedende dünyaya geri dönen adamın hikayesini konu edinen ‘Yarım Kalan Aşklar’ ve bir röportaj için denizaltıya binip karmaşık cinayet soruşturma sürecini anlatan İskandinav polisiye dizisi ‘The Investigation’ bulunuyor.

Mart ayında dijital televizyon platformuna eklenen diğer diziler arasında ise eski bir ABD başkanının kızının uyuşturucu bulundurmaktan hapsini önlemek için yaptıklarını konu alan ‘Conviction’, vahşi bir ormanda hayatta kalmaya çalışan reality show yarışmacıları ve onları takip eden kameramanların yaşadıklarını anlatan ‘Dark Woods’ ve kısa sürede çok yakın dost olan iki arkadaşın zorlu şartlar ortasında büyümeye çalışmalarını konu alan ‘My Brilliant Friend’ yer alıyor.

Sevenlerine özel onlarca film

Film arşivini de seyircileri için sürekli güncel tutan ve dünyaca ünlü filmleri ekranlara getirmeye devam eden dijital televizyon platformunda mart ayında eklenen filmler arasında Mel Gibson’ın başrolde olduğu ve 12 yaşındaki üstün zekalı bir çocuğu konu edinen ‘Fatman’, yaşadığı yer yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca orayı bir uzay üssüne çeviren gencin ve arkadaşlarının hikayesini anlatan ‘Gagarine’ ile 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı’nın gerçek hikayesini konu alan ‘Ford V Ferrari’ yer alıyor.

Dijital televizyon platformunun mart ayında seyircilerle buluşacak diğer filmleri arasında ise Premier League hakkında bir belgesel olan ‘The United Way’, kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği halde tanımadığı bir gelecekte uyanan kadının yaşadıklarını anlatan ‘Altia: Battle Angel’, sevgi dolu çiftin muhteşem geçmesi planlanan düğünü için çalışan insanların bu süreçte yaşadıkları tuhaf olaylara odaklanan ‘Love, Wedding and Other Disasters’ ve gelecekten gelen terminatörlere karşı zorlu bir mücadeleye giren Sarah Connor’ın hikayesini konu edinen ‘Terminator: Dark Fate’ yer alıyor.

Şubat ayına dair veriler ise şöyle açıklandı:

Dijital televizyon platformu, Şubat ayını da ekran tutkunlarının yoğun ilgisi ile bitirdi. Şubat’ta TV+’ı en fazla izleyen şehirlerin başında İstanbul gelirken, sonrasında Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Trabzon takip etti.

Şehre yaklaşmak üzere olan tarih öncesine ait yaratığı durdurmak için zorlu bir maceraya atılan Şakir ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı ‘Kral Şakir: Korsanlar Diyarı’ ile Paramount Pictures ve Sega yapımcılığında çekilen, 2020 Amerikan-Japon ortak yapımı bilimkurgu macera filmi ‘Kirpi Sonic’, Şubat ayında en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. 1940 yılından bu yana sevilerek izlenen ikilinin maceralarını anlatan animasyon filmi ‘Tom ve Jerry’, Roald Dahl’ın dünyaca ünlü çocuk kitabından sinemaya uyarlanan ve başrolünde Johnny Depp’in oynadığı ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ ile geçimini kafes dövüşleri üzerinden karşılayan ve kendisine kalan mirastan haberi olmadan yaşayan bir adamın hikayesini konu alan ‘Mortal Kombat’ da Şubat ayının en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

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