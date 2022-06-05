Tuzla’da Dünya Çevre Günü’nde çöpleri maskotlar topladı

Tuzla Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çocuklara ve gençlere çevre bilincini aşılamak amacıyla ‘Çevrene Değer Kat’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte, maskotların çöp toplaması renkli görüntüler oluşturdu.

Tuzla Belediyesi daha yaşanabilir bir dünya ve çocuklara çevre bilincini aşılamak için Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda ‘Çevrene Değer Kat’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, maskotlar, çocuklar ve birçok vatandaş katıldı. Düzenlenen farkındalık programında çöp toplama araçları ve maskotlar Tuzla’da kortej geçişi gerçekleştirdi. Ardından Etkinlikte, maskotların çöp toplaması renkli görüntüler oluşturdu. Programda, Kemal Sunal’a benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı Mehmet Kurt’un Çöpçüler Kralı olduğu festivalde tiyatrodan konsere birbirinden farklı etkinlikler vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. AÇEM’li çocukların ise farkındalık oluşturmak için giydikleri dönüşüm kıyafetleri ile sahne aldığı anlar renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan okullarda atık toplayarak dereceye giren çocuklar ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın elinden aldı.

“İyilik Yaparak insanlığa evrensel bir katkıda bulunmuş oluyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle buradayız. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın tespitleri ile beraber 1-7 Haziran çevre farkındalık haftası olarak kutlanıyor. Bu süreçte Tuzla’da bu farkındalık için bir etkinlik yapıyoruz. Çevrene değer kat mottosu ile buradayız. Aslında 365 gün yapmış olduğumuz tüm işleri burada taçlandırıyoruz. Elektronik eşyalar, piller, ambalaj atıklarından tutun ekmeğin geri dönüşümüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalara atık yağ konusunda önemli bir farklılık ve farkındalık oluşturduk.50 litre atık yağ getirene 20 litre yakıt ve gıda paketi vererek onları daha iyiye teşvik ediyoruz. Buradaki hassasiyetimiz daha yaşanabilir bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir İstanbul ve Tuzla için önemli olan bugün birey olarak farkındalığımızı oluşturup iyilik yapmalıyız. İyilik yaptığımız zaman kendimize değil, tüm insanlığa ve gelecek nesillere evrensel bir katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.

“Gelişmiş ülkelerin söylemle değil, eylemle sürecek katkıda bulunması lazım”

Başkan Yazıcı, devamında, ”Özellikle şu nokta çok önemli, çevre farkındalığı açısından herkes içi boş kavramlar ile sosyal sorumluluk çalışmaları yapılıyor. Herkes için söylemiyorum ama özellikle gelişmiş ülkelerin, dünyanın bu duruma gelmesinde daha fazla fosil yakıt kullanan, daha fazla kimyasalları üretim aşamalarında kullanan ülkelerin sadece söylemle değil eylemle de sürece katkıda bulunması lazım. Bir veya iki nesille çözülemeyecek işin şimdiden başlamasının bir tek önemli katkısı var. Biz bunu yaparken geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte bunu başarmalıyız. Bugün etkinlik alanında 3-10 yaş arasındaki çocuklarımız çok fazla. Onlarda bu etkinlikle ağaç yaşken eğilir düşüncesi ile şimdiden bu hassasiyeti yaşıyorlar. İleride kendilerine bir hedef koymaya çalıştım” diye konuştu.

AÇEM’li çocuklardan Elif Demir, “Dünya çevre gününde farkındalık oluşturmak için gazetelerden elbise giydim. Elbiseyi öğretmenlerimle yaptım. Şimdi sahneye çıkacağım. Çok mutluyum” dedi.