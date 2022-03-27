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Tuzla’da “Bayat Ekmekle Taze Lezzetler” yarışması düzenlendi

Tuzla Belediyesi tarafından bayat ekmek ve gıda israfına dikkat çekmek amacıyla ödüllü ’Bayat Ekmekle Taze Lezzetler 2022” yarışması düzenlendi. Yarışmada bayat ekmek oranı en yüksek olan lezzetler dereceye girdi. Dereceye girenler ödüllerini Başkan Yazıcı’nın elinden aldı.

Kültür Sanat 27.03.2022, 17:15
Tuzla’da “Bayat Ekmekle Taze Lezzetler” yarışması düzenlendi

Tuzla Belediyesi tarafından bayat ekmek ve gıda israfına dikkat çekmek amacıyla ödüllü ’Bayat Ekmekle Taze Lezzetler 2022” yarışması düzenlendi. Yarışmada bayat ekmek oranı en yüksek olan lezzetler dereceye girdi. Dereceye girenler ödüllerini Başkan Yazıcı’nın elinden aldı.

Tuzla Belediyesi ekmek israfını önlemek amacıyla ilçe genelinde “’Ödüllü Bayat Ekmekle Taze Lezzetler” projesini hayata geçirdi. Tuzlalılar, malzemeleri arasında bayat ekmeğin yer aldığı ana yemek ve tatlı kategorilerinde yarıştı. Düzenlenen yarışmayla, vatandaşların bayat ekmeklerle hazırladığı lezzetler, Şef Yıldız Öz Samaha, Eyüp Kemal Sevinç ve Şükran Kaymak’tan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonrası, dereceye giren 30 yarışmacının hazırladıkları lezzetlerin tarifinden oluşan “Bayat Ekmekle Taze Lezzetler” kitabı hazırlanacak. Toplanan tüm bayat ekmekler Tuzla Belediyesi tarafından gıda kolisine dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek. Program sırasında şefler tarafından tadımlar yapılıp, puanlama yapıldı. Yapılan yarışmada ilk üçe girenler belirlendi. Yarışmada bayat ekmek oranı en yüksek olan lezzetler dereceye girdi.

Dereceye girenler ödüllerini Başkan Yazıcı’nın elinden aldı

Yarışmanın birincisi yaptığı tirit ekmeği ile Sümeyye Kaymak olurken, bayat ekmekli puding tatlısı ile Hacer Betül Yıldırım ikinci, bayat ekmekle yaptığı köftesi ile Yasemin Güllüce üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren birinciye mikser mutfak şefi, ikinciye yağsız fritöz, üçüncüye ise blander seti hediye edildi. Ödül sahipleri, ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın elinden aldı. Katılım sağlayan tüm yarışmacılara ise çay makinesi hediye edildi. Öte yandan program sonunda Başkan Şadi Yazıcı ve şefler bayat ekmekten Umm Ali Tatlısı yaparak yarışmaya renk kattı.

“Ev ekonomisine katkı sağlayacak bayat ekmeklerden yemek yarışması düzenliyoruz”

Yarışma hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ev ekonomisine katkı sağlayacak olan bayat ekmeklerden taze lezzetler isimli yemek yarışması düzenliyoruz. Amacımız, tasarruf ve ev ekonomisine katkı sağlayacak olan bayat ekmeklerden taze lezzetler yapmak. Yarışmamızın üçüncüsünü düzenliyoruz. Ülkemizin geneline baktığımızda 214 milyar TL’lik bir gıda israfı var. Tasarruf tedbirlerinde sadece ekmek olarak geri dönüşümüyle beraber 2.8 milyar TL’lik bir geri dönüşümü bakanlığın desteği ve yerel yönetimlerle beraber yaklaşık günde 1 milyon 50, yıllık yaklaşık 4 milyona yakın ekmeğin çöpe atılmasını engellemiş oluyoruz. Bu çok büyük bir tasarruf. ’Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz’ diyen bir medeniyetin evlatları olarak biz de bu tür organizasyonlarla ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. İsraf etmemek, bu geri dönüşen ekmekleri gıda ve yemeğe dönüştürürken aynı zamanda gıda kolisine dönüştürüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç fazlası, ihtiyaç sahibiyle karşılaşırsa dünyada açlık bitecek. Belki yoksulluk bitecek" dedi.

“Bayat ekmekten rulo pasta yaptım”

Yarışmacılardan Emine Füsun Köse, "Vallahi çok heyecanlıyım. Bayat ekmekten rulo pasta yaptım. Ekmeklerimizi atmıyoruz. Her şekilde değerlendiriyoruz. Tatlı, tuzlu. Belediye Başkanımıza buradan teşekkür ederiz. Bize böyle lezzetleri sunmamıza fırsat verdiği için. İnşallah devamı gelir. Yaptığım lezzete güveniyorum. Kızım yanımda, inşallah bana şans getirecek“ diye konuştu.

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