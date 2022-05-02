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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; İyilik Şampiyonası’nda gençlerin yeni görevi “Toplu Mesaja Hayır”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul’da devam eden İyilik Şampiyonası’nda “Hadi Gülümse” ve “Gülümseten Kutu” görevlerinden sonra Ramazan Bayramının ruhuna uygun yeni görevi duyurdu. Başkan Yazıcı, toplu mesaj çekmenin ilişkileri zayıflattığını ifade ederek sosyal medya üzerinden “Toplu Mesaja Hayır” kampanyası başlattı.

Kültür Sanat 02.05.2022, 13:09
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; İyilik Şampiyonası’nda gençlerin yeni görevi “Toplu Mesaja Hayır”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul’da devam eden İyilik Şampiyonası’nda “Hadi Gülümse” ve “Gülümseten Kutu” görevlerinden sonra Ramazan Bayramının ruhuna uygun yeni görevi duyurdu. Başkan Yazıcı, toplu mesaj çekmenin ilişkileri zayıflattığını ifade ederek sosyal medya üzerinden “Toplu Mesaja Hayır” kampanyası başlattı.

Tuzla Belediyesi’nin İstanbul’dan başlattığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye geneline yayılacak “İyilik Şampiyonası” verilen yeni görevlerle devam ediyor. Bin takımdan oluşan 4 bin genç, Hadi Gülümse, Gülümseten Kutu ve 23 Nisan görevlerini başarıyla tamamladı. Yarışmacılara 4’ncü görevini sosyal medya hesabından duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gençlere toplu mesaj yerine 10 kişiye birebir mesaj ve 10 kişiye bayram ziyareti yapılmasını teşvik etti.

“Bir yakınızı, bir büyüğünüzü ziyaret etmenizi istiyoruz”

Başkan Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Toplumsal manada kalıcı daha iyi ve sosyal ilişkileri kurabilmemiz için toplu mesaj çekmenin iletişimi zayıflattığını düşünüyoruz. O nedenle yeni görevimizin ilk ayağında “Toplu Mesaja Hayır” diyerek, direk mesaj ile kişiye özel mesaj gönderip bu mesajları da bize iletmenizi istiyoruz. Gençlerimizin 10 tane güzel mesajını bekliyoruz. Bu görevin ikinci ayağı olarak ise bir yakınınızı, bir büyüğünüzü ziyaret edip o ziyaretten fotoğrafınızı da göndermenizi istiyoruz.” dedi.

İyilik Şampiyonası nedir

İyilik Şampiyonası’nda 4 bin genç kurduğu bin takım ile her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. Haftalık olarak ilan edilen görevleri yerine getiren gençler, gösterdikleri performans doğrultusunda puanlar alıyor. Bu çerçevede ilk görev olan ‘Gülümseten Fotoğraf’ yarışmasında 300 bin fotoğraf çekildi. İkincisi “Gülümseten Kutu” görevinde içerisinde çocuk oyuncağı, kıyafet ve çeşitli hediyelerden oluşan 2 bin 200 koli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturuluyor. Üçüncü görevde ise ülkemizde bulunan yabancı turistlere 23 Nisan’ı anlatan kitaplardan oluşan bir seti kendi ülkelerinde bir çocuğa hediye etmeleri istendi. 3 ay sürecek yarışmada en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacaklar. Kazanılan her puan sonrasında dereceye giren takımların yarışmacıları yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere yüzlerce farklı ödülden yararlanabilecekler.

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