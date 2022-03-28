Tuvallerine kuş bakışı haritaları resmediyor

Kahramanmaraş’ta bir ressam, doğayı hedef alıp vuracak bir savaş uçağın kamerasından esinlenip, tuvaline aktarıyor.

Günümüzde savaş ahlakının bozulmasının derinden etkilediğini ve bunu düzeltme çabası içerisinde sanatla farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyleyen Ressam Erkan Kılıç (22), kuş bakışı harita gündüz, kuş bakışı harita gece, kuş bakışı tarlaları resmediyor.

Yer yer mabet, doğayı hedef alıp vuracak bir savaş uçağın kamerasından esinlenip tuvaline aktardığını söyleyen Kılıç, "Bazı tablolarıma hedef işareti yerleştiriyorum. Bu tarza beni sürükleyen hadise şudur, dünyada savaşlar her daim olmuştur. Kimileri devlet kurmak için, kimileri para için, kimileri de din için savaşmıştır. Fakat savaş hukukunu benimseyen devlet veya bireyler savaş anında mabetleri, ağaçları, hayvanları, kadınlara ve çocuklara zarar vermeden savaşmıştır. Bu savaş ahlakının günümüzde bozulması beni derinden etkiledi ve bunu düzeltme çabası içerisinde sanatla farkındalık oluşturmaya çalışıyorum" dedi.

Kılıç, "Çocukluğumda resim belgeselleri izlerdim hep inşatta dahi çalışırken fayansların üstüne resimler yapardım. Çoğu alanda yeteneği olan bir ailede büyüdüğüm için bende çizmeye başladım. Ne zaman nasıl başladım tam hatırlamıyorum kendimi bildim bileli çiziyor, tasarlıyor yapıyorum. Sadece resimde değil ahşap oymada yapıyorum, hiç bir eğitim almadan. Atölyemde resim yarışmaları, sanatsal projeler için bolca resim yapıyorum" ifadesini kullandı.