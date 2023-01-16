Türkiye’ye hayran kaldılar: "Buradaki yemek kalitesi bütün Avrupa Birliğinden daha iyi"

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İspanya’nın Barselona kentinde bir süre yaşadıktan sonra Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya yerleşen Arnau Garrofe Farras ile Sofya’da aşçı olan Nikoleta Koleva, gezmek için geldikleri Edirne’ye hayran kaldılar. Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen Farras, Türkiye’deki yemek kültürünün ve kalitesinin bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi olduğunu söyledi.

"Baharatlar ve yiyecekler da ucuz"

Bulgaristan’da yaşamına devam eden Barselonalı Farras, "Türkiye’yi İspanya ile karşılaştıracak olursam, fiyatlar burada çok daha iyi ama Bulgaristan ile kıyaslarsak neredeyse aynı fiyata denk geliyor. Baharatlar ve yiyecekler için çok daha ucuz burası. Bütün Avrupa Birliğinden daha iyi buradaki yemek kalitesi" dedi.

"Türkiye’yi çok sevdik"

Aşçılık yapan Koleva, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan Edirne’ye geldiklerini belirterek, "Burada yemeklerin tadına baktık. Daha sonra ise Karaağaç Tren İstasyonu’na gittik. Buradaki güzel insanların ve güzel havanın tadını çıkarttık. Türkiye’yi çok sevdik çünkü hem farklı hem de güzel olduğu için" diye konuştu.