Türkiye’nin yetenekli break dansçıları özel atölyelerle hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen breaking yarışması Red Bull BC One, Türkiye’nin B-Boy ve B-Girl’lerini belirlemek için geri dönüyor. Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar için başvuruların 10 Mayıs tarihine kadar devam ettiği yarışmanın Türkiye finali, bu yıl 15 Mayıs tarihinde Antalya’da gerçekleşecek.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışmalarından biri olarak bilinen Red Bull BC One; Türkiye Finali’ni bu yıl Antalya’ya taşıyor. 14 Mayıs’ta ön elemeler ve atölyelerle başlayacak ve final karşılaşmaları 15 Mayıs tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek yarışmanın Türkiye finalinde, başarılı dansçılar yeteneklerini sergileme imkanına sahip olacak.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en iyi dansçısı olmak isteyen breaking tutkunları, aynı zamanda rakiplerine karşı şanslarını yükseltmek için düzenlenecek atölye çalışmalarına katılma fırsatı da bulacak. Breaking dünyasının tanınmış, en başarılı dansçıları, bu sene Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek katılımcıları, tekniklerini geliştirmeleri ve jüriyi etkileyecek en özel hareketleri bulmaları için destekleyecek atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Yarışmanın Türkiye finali öncesindeki atölye çalışmaları 22 Nisan’da İzmir’de başlayacak. HipHome Dance’de gerçekleştirilecek ilk atölyede breaking sahnesinin sevilen isimleri Fox ve Jimmyking temel bilgileri katılımcılara aktaracak. 23 Nisan’da Bursa ViaDance’te Edwin ve Fox, 24 Nisan’da İstanbul Dansorium’da Edwin ve Utawlee ile devam eden atölyelerin son durağı ise Red Bull BC One 2021’in kazananı B-Boy Jester ve Sincap’ın mentörlüğünde 1 Mayıs günü Ankara Flow Dance Studio olacak. Ayrıca tüm atölyelerde iyi ve adil bir mücadelenin püf noktaları da yetenekli dansçılar Aydan ve Foggy tarafından Battle System seanslarında katılımcılara aktarılacak.

Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcıların başvurularını 14 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlayarak, 15 Mayıs tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Türkiye finalinde becerilerini sergileme imkanına sahip olacağı yarışmada, Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden Lil G, Red Bull BC One Dünya Finali 2021 jürilerinden B-Girl Sarah Bee ve efsanevi Türk B-Boy ‘Mucize’ Mümtaz’dan oluşan jüri belirleyecek. Red Bull BC One Cypher’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgiye redbullbcone.com adresinden ulaşıldığı belirtildi.