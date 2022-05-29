"Türkiye’nin Toskanası" diyorlar... Kozan’a ziyaretçi akını

Adana’nın Kozan ilçesine turistik gezi için gelen yerli ve yabancı turistler ilçeye hayran kaldı.

Ankara, Hatay, Kanada, Avusturya ve Viyana’dan ilçeye turla gelen yerli ve yabancı turistler tarihi Kozan sokaklarına ve tabiat parkını, dizi çekimlerinin gerçekleştiği konakları ziyaret etti.

Hurmalı Konakta Reyhan ve Gelincik şerbeti ile karşılanan turistlere, portakal şekerlemesi ikram edildi.

Kozan Belediyesi ev sahipliğinde ilçeyi gezen turistler Dağılcak Tabiat Parkı, Arıkan, Yapıcı ve Hurmalı konaklarını gezdi, Kozan Kalesine çıktı.

İskenderun’dan gelen Nazife Baysal, “Burası Türkiye’nin Toskana’sı. İyi ki gelmişim. Çok mutu oldum. Muhteşem bir şehir ve ova. Mutlaka görülmesi gerekir. Kozan Belediyesine çok teşekkür ederiz. İyi ki geldim çok mutluyum” dedi.

Türk Fransız Kültür Derneği Başkanı Gülden Danışman ise, tesadüfen bir gezi olduğunu belirterek, “Hiç bilmediğim bir yerdi ve fikrim yoktu. Buranın özelliği ne diyerek geldim. Kozan Belediyesine ilgisi ve tarihe olan saygısına çok ama çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kanada’dan geziye katılan Ayda Azar ise “Çok beğendim. Bu konak çok güzel. Tüm konaklar ama Hurmalı Konak daha çok özellikli geldi bana” dedi.

Avusturya’dan gelen Suzan Azar ise, “Memleketimin taşı toprağı çok güzel. Çok beğendim. Acaba diyerek geldim ama hayran kaldım” diye konuştu.

Turistler Kozan’ın tarihi ve doğa zenginliklerini gezerken Kozan’da kadınların ürettiği yöresel ürün merkezini de ziyaret ederek bölgeye özgü lezzetler ile tanıştı.

Toskana

Toskana, İtalya’nın 1934 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden birisidir. Toskana’nın yüzölçümü 22,990 kilometre kare ve nüfusu yaklaşık 3.8 milyon. Toskana, merkezi İtalya’da bir bölgedir. Bölgesel başkenti ve idare merkezi Floransa’dır.

Toskana, manzaraları, tarihi, sanatsal mirası ve yüksek kültür üzerindeki etkisi ile bilinir. Rönesans’ın doğduğu, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo gibi ünlü bilim adamları ve sanatçıların yaşadığı bu köyler sayısız sanat eseri ve müzeye de ev sahipliği yapar.