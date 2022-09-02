Türkiye’nin tek uluslararası halı şenliği başladı

Balıkesir Sındırgı’da, 3 bin yıllık Yağcıbedir halısı ve Yörük kültürünü tanıtmak hedefiyle gerçekleştirilen "Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği" başladı. Türkiye’nin halı üzerine kurulan uluslararası boyuttaki tek şenliği kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yörük düğünlerinin vazgeçilmesi geleneksel keşkek dövme etkinliği ile başlayan şenliğin açılış töreninde katılımcılar da kendilerini yörük geleneğinin içinde buldu. "Yünden sergiye Yağcıbedir halısının hikayesi" de Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından katılımcılara anlatıldı. Protokol üyeleri, Yörük kadınları ile birlikte Yağcıbedir halısı dokudu.

Cumhuriyet meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, yerli ve yabancı konukların halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Yörüklerin düğünü olarak nitelendirilen şenliğin açılış konuşmasını yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Yağcıbedir kültürü Sındırgı’nın her köşesinde var, 12 ay boyunca yaptığımız etkinlikler bu şenlikle taçlanıyor, düğünümüz, toyumuz, şenliğimiz hayırlı olsun" dedi.

Yağcıbedir kültürünün ve sanatının insan hayatının her alanına güzellik kattığını belirten Başkan Yavaş “Yağcıbedir, 3 bin yıllık tarihi ile Sındırgı yöresinin coğrafi işaretli bir ürünü. Yağcıbedir halısını hem tanıtabilmek hem de Sındırgı’nın kültürel ve sanatsal değerlerini geleceğe taşıyabilmek maksadıyla 22.sini düzenlediğimiz ’Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği’nin bugün kurdelesini kestik. Halkımızla beraber, milletvekillerimizle beraber burada coşkulu bir ortamda açılışını gerçekleştirdik. 120’ye yakın sanatçımız, Türkiye’den ve uluslararası boyutta başka ülkelerden buraya katıldılar. Sındırgı’mızda Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği’nde 120’ye yakın Türkiye’nin ve dış ülkelerden sanatını burada sergilemek üzere gelen stantlar açıldı. Bunların içinde yumurta oyma sanatından çataldan kaşıktan heykeller yapanına, ağaç yontu sanatından hemşirin çorabına kadar burada yer alıyor. Şükürler olsun ki güzel bir hava da bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Katkı sunan, sanata değer veren kim varsa hepsine selam olsun. Doğal şehir Sındırgı’da yaşamak çok güzel" şeklinde konuştu.

Uluslararası şenliğin açılış programı; AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Başkanvekili Birol Şahin, Balıkesir İl Kültür Müdürü Mehmet Mazak ile kurum amirlerinin katıldığı kurdele kesiminin ardından başladı. Protokol heyeti, açılış programı sonrasında Atatürk Caddesi ve Kocahan Çarşı’da kurulan 120’ye yakın el sanatları standını ziyaret etti. Türkiye geneli son ustalar, unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ile farklı belediyelerin el sanatları stantların yer aldığı sanat sokağı da şenlik boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yağcıbedir halısı ve yöresel yemek yarışmalarının da yer alacağı şenlikte, "Yağcıbedir’den Modaya Yolculuk" defilesi, kurtuluş günü korteji ve etkinlikleri, ulusal bisiklet maratonu, yöresel cirit gösterilerinin yer alacak. Uluslararası şenlik, 4 Eylül’e kadar devam edecek.

Festivali gezmeye gelen vatandaşlardan Aleyna Açıl, “İnsanların el emeklerini görmeye geldim. Geziyorum dolaşıyorum, güzel. Halkımız için güzel bir aktivite. Stantlar güzel hepsi tatlı şeyler var. El emekleri var. Güzel sevimli, gözleme yiyorum. Gözleme yemeye geldim. Sındırgı küçük bir yer. Sındırgı için ekonomik anlamda da güzel umarım dışarıdan insanlar gelir. Esnafımız canlanır. Beklentilerimiz o şekilde. Turizm için güzel bir aktivite“ dedi.

Barış Yorganı Temsilcisi ve Kırkyama Sanatçısı Beriye Başak “Atölye Kaktüs diye geldim. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Beyefendi davet etti. Çok güzel bir festival, buranın çok çalışkan hem halkı var hem de Belediye Başkanımız. Festivalden beklediklerim benim Sındırgı halkına bir katkımız olsun. Onlar bizim sanatımızı tanısınlar, birlik ve beraberlik bekliyorum. Güzel, şenlik havasında devam etsin istiyorum" şeklinde konuştu.

Servet Avcı da "Balıkesir Atlı Okçuluk ve Spor Sanatları Kulübü’müz var. Bu kulüpten 2 hoca olarak buraya davet edildik. Ekrem Başkan’ın davetleriyle buraya geldik. Çok yoğun bir ilgi var. Özellikle okçuluğa yoğun bir ilgi var, gördünüz. Sabahtan beri bütün halkımıza ok attırıyoruz. Savaş sanatlarını tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince festivale destek vermeye geldik. Zaten festivalde çok güzel geçiyor şu anda“ dedi.

Volkan Tekin ise “Aslen buralıyım. Ama Adıyaman ürünlerini satıyorum. Senelerdir satıyorum. Severek yaptığım doğal güzel ürünlerdir. Festivale daha önce çok defa katıldım. Sındırgı Festivali çok sevdiğim bir festival. Güzel geçiyor, insanlarla tanışıyoruz. Olumlu güzel bir festival bekliyorum" diye konuştu.

Milli Mücadele’nin 100. yıl kutlamaları ve şenlik programında 1 Eylül akşamı Ekin Uzunlar, 2 Eylül akşamı Sındırgılı yerel sanatçılar, 3 Eylül akşamı İsmail Özkan ve Tuğçe Kandemir, 4 Eylül akşamı Ömer Çandır ve Ayşe Dinçer Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak.