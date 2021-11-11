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Türkiye’nin tek bakır rölyef sanatçısı, yarım asırdır bakıra hayat veriyor

Elazığ’da Türkiye’nin tek bakır rölyef sanatçısı olan ve yarım asırdır bakıra çekiç sallayan Harun Taşdemir’in yaptığı 3 boyutlu eserler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kültür Sanat 11.11.2021, 12:57
Türkiye’nin tek bakır rölyef sanatçısı, yarım asırdır bakıra hayat veriyor

Elazığ’da Türkiye’nin tek bakır rölyef sanatçısı olan ve yarım asırdır bakıra çekiç sallayan Harun Taşdemir’in yaptığı 3 boyutlu eserler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek bakır rölyef sanatçısı olan Harun Taşdemir, Elazığ’daki atölyesinde bakır rölyef sanatıyla portre, manzara ve çeşitli objeleri bakır levha üzerine işliyor. Resim çizme, heykel yapma, ahşap oymacılığı başta olmak üzere çeşitli sanat dallarıyla ilgilendiğini belirten Taşdemir, eserlerini 1,5 ay ile 7,5 ay arasında tamamlıyor. Satışa sunduğu eserlerinin fiyatı 32 bin ile 145 bin lira arasında değişen Taşdemir, uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra açtığı atölyede yarım asra yakın bir süredir bakıra çekiç sallıyor. Türkiye’de tek bakır rölyef sanatçısı olan Taşdemir, ortaya koyduğu sanatıyla şimdiye kadar 2’si yurt dışında olmak üzere toplam 24 sergi açtı. Taşdemir, öğretmen okulu yıllarında UNESCO’nun düzenlediği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi resim ödülünü de kazandı. Taşdemir dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a da yaptığı tablolardan hediye etti.

"Mesleğim benimle birlikte ölecek"

Mesleğinin kendisi ile birlikte öleceğini kaydeden Taşdemir, 50 yıldır bakıra çekiç vurduğunu söyledi. Taşdemir, "Bir bakır parçası buldum 30 santim büyüklüğünde Hemen keçeli kalemle Atatürk’ün maskını çizdim. Elime geçen aparatlarla hatta taşla diyebilirim onu dövmeye başladım. Vurdum çevirdim baktım bakıra bakır kabarıyor ne kadar Atatürk’e benzediğini fark ettim. Ondan sonra kafama yerleşti ya ben niye hep yağlı boya yapıyorum ki, niye hep sulu boyayla uğraşıyorum. Herkes yapıyor bunu ben bakır üzerinde çalışacağım dedim. Bu işin o zaman adının rölyef olduğunu da bilmiyordum. İstanbul’a gittim bakır almak için zannederim 5 tabaka bakır aldım. Bir kaç tablo yapmaya çalıştım ve yaptım da. Yaptıkça el melekem daha çok gelişti ve o günden beri 50 yıla aşkın bir zamandır bakıra çekiç atıyorum. 24 sergi açtım bunların ikisi Avrupa’da" dedi.

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