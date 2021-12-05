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Türkiye’nin pehlivan develeri kozlarını Aydın Koçarlı’da paylaştı

Ege’nin en önemli kış eğlenceleri arasında yer alan ve asırlardır geleneksel olarak sürdürülen deve güreşleri bu hafta Koçarlı’da yapıldı. Aydın başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgesindeki değişik illerden gelen 140 pehlivan deve havaların soğuması ile birlikte kozlarını Koçarlı Yeniköy Arenası’nda paylaştı. Oldukça renkli geçen ve güreşlerde binlerce kişi arenada hem develerin kıran kırana geçen güreşlerini izlemenin hem de bahardan kalma bir günde piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Kültür Sanat 05.12.2021, 19:48 05.12.2021, 19:59
Türkiye’nin pehlivan develeri kozlarını Aydın Koçarlı’da paylaştı

Ege’nin en önemli kış eğlenceleri arasında yer alan ve asırlardır geleneksel olarak sürdürülen deve güreşleri bu hafta Koçarlı’da yapıldı. Aydın başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgesindeki değişik illerden gelen 140 pehlivan deve havaların soğuması ile birlikte kozlarını Koçarlı Yeniköy Arenası’nda paylaştı. Oldukça renkli geçen ve güreşlerde binlerce kişi arenada hem develerin kıran kırana geçen güreşlerini izlemenin hem de bahardan kalma bir günde piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Koçarlı’nın en büyük mahallelerinden biri olan Yeniköy’de, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından hayata geçirilen deve güreşi alanı bu sezon ilk kez kapılarını açtı. 7. Koçarlı Deve Güreşi Festivali’ne yetiştirilen yeni arenada develer kıran kırana mücadele etti. Koçarlı Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer arenada maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 140 deve Koçarlı Arenası’nda kıyasıya güreşti. Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, özellikle pandemi sebebi ile verilen 1 yıl aranın ardından güreşlere vatandaşların ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın’da yetiştirilen gerekse İran’dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde renkli görüntüler de ortaya çıktı.

İlk kez develere kapılarını açan arena için belediye işçilerinin fedakarca çalıştığını vurgulayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Deve Güreşi Festivalimizi çok coşkulu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Dün akşam Rabbim rahmetini verdi ve sabaha karşı yağmur dindi. Bugün de güneşli bir havada harika bir ortam oluştu. Pamuk sezonu bitti. Vatandaşımız, çiftçilerimiz bir dinlenme fırsatı yakaladı. Bu deve güreşi arenasının yetiştirilmesi için belediye işçilerimiz 2 ay can siperane çalıştılar. Belki iddialı olabilir ama Ege Bölgesi’nin en güzel bir kaç deve güreşi arenasından birini Koçarlımıza kazandırdık. Eksiklerimiz var. Bunları düzelteceğiz. Uzaktan yakından gelen çok sayıda misafirlerimiz geldi. Bizi yalnız bırakmayan tüm güreşseverlere çok teşekkür ediyorum. Coşkulu bir kalabalık ve harika bir ortam var. Önümüzdeki yıllarda daha da güzel ortamlarda tekrar kavuşmak dileğiyle. Rabbim festivalimizin onuncusunu yapmayı nasip etsin” dedi.

Güreşlerde coşkulu bir kalabalığın olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kaplan, “Bugün 140 devemiz güreşmekte, 70 çatım var. Kaymakamlık, belediye başkanlığı ve değişik odaların kupalarını takdim ettik. Kıran kırana bir güreş var. Ege’nin, Marmara’nın değişik bölgelerinden gelen develerimiz güreş tutuyorlar. Kadınımız, çoluğumuz, çocuğumuz, yaşlımız, gencimiz herkes burada. Dışarıdan ve Koçarlı’dan güreşe gelen halkımız memnun olmuştur diye düşünüyorum” dedi.

Yoğun katılımın olduğu güreşleri, vatandaşların yanı sıra Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da yakından takip etti. Bu arada güreşlere erkeklerin yanı sıra kadınların da yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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