Türkiye’nin öncü kadınları unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde birçok alanda Türk halkına öncülük eden kadınların gravür resim sergisi açıldı. Tekirdağ’da açılan sergiye ilgi büyüktü.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Tekirdağ’da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öncü olmuş kadınların gravür çalışması yapıldı. Sergi, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde; Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Gravür portrelerinin sergisine katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, protokol üyeleri de portreleri tek tek gezerek detaylı inceleme yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım bugünün çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, “Her günümüz kadınlarımızla güzel. Her günümüz eşlerimizle, annelerimizle, çocuklarımızla ve bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle güzel” dedi.

Sergi Küratörü Enis Malik Duran ise yaptığı açıklamada, “Ben bu projeye 2 sene önce başladım. Üniversitede gravür derslerine giriyordum. Baskı üzerine bu seçki daha önce yapılmadı Türkiye’de. Biraz sonra sergiyi gezince göreceksiniz. Öğrencilerimizle birlikte Türk halkına mal olmuş, girişimleriyle aydınlara öncülük eden Türk kadınlarının portrelerini çalıştık. Aynı zamanda sergimiz ansiklopedik bir arşiv niteliği de taşıyor” diye konuştu.

Sergi, 15 Mart 2022 tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacak.