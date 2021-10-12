Türkiye’nin oba konseptindeki ilk gençlik kampının açılışını Bilal Erdoğan yapacak

Türkiye’nin oba konseptindeki ilk gençlik kampı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılacağı törenle ile yarın açılacak.

Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen Çorumlu Obası Gençlik Kampı tamamlandı. Sıklık Tabiat Parkı içerisine 8 dönümlük alan üzerine yapılan kampta 10 çadır, 1 otağ ve 1 sosyal tesis bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın gerçekleştireceği kampta gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra kamplar düzenlenecek. Kampta ayrıca geleneksel sporların yapılabileceği alanlar olacak.

Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim vaatleri arasında yer alan Gençlik kampının yarın açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatarak, kampın açılışını Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yapacağını açıkladı. Gençlik kampının adını Çorumlu obası koyduklarını anlatan Başkan Aşgın, “Çünkü bu topraklar Çorum’u Çorum yapan oymaktan ismini alıyor. Burası ilk fethedildiğinde Türk boyları içerisinde Çorumlu oymağı bulunuyor. İlyas bey buraya geliyor ve burasını Türk yurdu yapıyor” dedi.

"Medeniyetimizden, köklerimizden ilham alınan güzel bir proje"

Türkiye’de oba konseptinde ilk gençlik kampını Çorum’a kazandırdıklarını söyleyen Başkan Aşgın, “Obamızda 10 tane küçük çadırımız var. Bunun içerisinde 10 kişiye kadar yatılı olarak kalınabiliyor. Büyük bir otağımız var. Otağımızda da 150 kişiye kadar etkinlik yapılabiliyor. Arkasında da ahşaptan oluşan bir sosyal tesis alanımız bulunuyor. Etrafında ise geleneksel sporlarla ilgili etkinlik alanları mevcut. Gerçekten çok güzel ve içimize sinen bir eseri şehrimize kazandırıyoruz. Türkiye’de oba konseptinde ilk gençlik kampı da bizim kampımız. Aynen Diriliş Ertuğrul ve Uyanış Osman dizilerinde olduğu gibi bizim ecdadımızdan, bizim medeniyetimizden, köklerimizden ilham alınan güzel bir proje. Obadaki kıl çadırlarımız Aydın’da yapıldı. Aydınlatmasından, ısınmasına kadar her şey düşünüldü” diye konuştu.

"Gençlere geleneksel sporlarımızla buluşturacağız"

Çorum’daki tüm öğrencileri kampta misafir edeceklerini kaydeden Başkan Aşgın, “Gençlerimiz buralarda yatılı olarak da kalabilecek. İnşallah kamp ateşinin etrafında gençlerimiz kendi türkülerimizi, kendi şarkılarımızı gençlerimizle birlikte çaylarımızı yudumlarken söyleyebileceğiz. Şehrimizdeki ana okulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi burada misafir etmek istiyoruz. Biz onlara tarih bilincimizi, tarih şuurumuzu, medeniyetimizin temel dinamiklerini burada öğreterek onları geleneksel sporlarımızla burada buluşturacağız. Obamız ormanın içerisinde yemyeşil bir alan. Şehrimize nazır bir alan. Gençlerimiz internet bağımlılığından teknolojiden azda olsa kendilerini uzaklaştırıp burada kendi değer ve tarihimizi burada öğrensinler. Tüm derdimiz gayretimizde bu. Çorumlu Obası Gençlik Kampı şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.