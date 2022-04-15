Türkiye’nin ilk ve tek kömür deneyim ocağı açıldı

Avrupa Endüstri Mirası Rotası (ERIH) Üyesi, Türkiye’nin ilk ve tek maden müzesi, ’Kömür Deneyim Ocağı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Müzenin açılışına, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, İl jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Hayrettin Selimoğlu, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Önemli bir projenin açılışı yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, “Bugün yine özel bir toplantı yapıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek maden müzesinde maden deneyim alanını beraber açacağız. Hem bu hem de Zonguldak’ın diğer alanlarında yürütmüş olduğumuz arkeolojik kazı çalışmaları ve müzecilik çalışmaları ile ilgili önümüzdeki günlerde emeğin ve alın terinin şehri kültür ve turizmde de isminden çokça söz ettiren bir şehir haline gelecek. Bu özel bir program için başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür eden TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "Böyle bir yerleşkenin içinde TTK Eğitim ocağı var. Valimiz talimatladı hem mevut müze ve eğitim ocağı. Gelen ziyaretçilere buradaki mevcut maden ocağının heyecanını gelen misafirlere yaşatalım. Sanal bir kafes yapıldı. Maden müzesi beraberinde Kömür Deneyim Ocağı Valimizin bu konuda çok büyük katkıları oldu. Bu vesile ile katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Zonguldak’ın tanıtımı adına çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Zonguldak Valisi Tutulmaz, “Bugün burada ilimiz adına önemli bir gün şahsen çok inandığım bir projeyi faaliyete geçiriyoruz. Zonguldak Turizminin bugüne kadar ki etkinliğini ikiye katlayacak bir proje Bu projeye sahip çıkıp iyi yönetebilirsek Zonguldak turizmi adına çok önemli bir proje. Turizm ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi bugüne kadar Zonguldak açısından baktığımızda turizmin gelirinden yeterince faydalanamadığımız ortada ancak potansiyelimiz var. Bu potansiyeli hep beraber ayağa kaldırmamız gerekiyor. Doğal güzellilerimiz var, tarihi diğerlerimiz var, tarihi değerlerimiz var, en önemlisi endüstri mirasımız var. Belki bizi diğer illerden ayırt en büyük özellik bu. Diğer güzelliklerimizden doğal güzelliğimizin alternatifi var. Kültürel değerlerimizim alternatifi var ama endüstri mirasımızın alternatifi yok. Maden müzesi ve maden müzesi ile bağlantılı deneyim ocağı dünyada çok az yerde olan özellik. Maden bu şehrin en önemli gelir kaynağı olmakla birlikte zaman içerisinde küreselleşmenin etkisiyle madende üretiminin daha derinlere gitmesi ve maliyetin artmasıyla üretimde azalmalar söz konusu. Bu da ilimizde ekonomik hayata etkisi bundan 30 40 yıl önceye kıyasla azalmış durumda. Turizmi ekonomik bir değer olarak görerek öne çıkartmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmalarından arından Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay tarafından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a günün anısına hatıra biletini takdim etti. Fatih Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları ekibi gösterisinin ardından madenci korosu tarafından mini bir konser verildi. Yer üstünde başlayan açılış programı yeraltında eğitim ocağının gezisi ile sona erdi.