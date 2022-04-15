banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Türkiye’nin ilk ve tek kömür deneyim ocağı açıldı

Avrupa Endüstri Mirası Rotası (ERIH) Üyesi, Türkiye’nin ilk ve tek maden müzesi, ’Kömür Deneyim Ocağı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 15.04.2022, 14:00
Türkiye’nin ilk ve tek kömür deneyim ocağı açıldı

Avrupa Endüstri Mirası Rotası (ERIH) Üyesi, Türkiye’nin ilk ve tek maden müzesi, ’Kömür Deneyim Ocağı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Müzenin açılışına, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, İl jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Hayrettin Selimoğlu, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Önemli bir projenin açılışı yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, “Bugün yine özel bir toplantı yapıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek maden müzesinde maden deneyim alanını beraber açacağız. Hem bu hem de Zonguldak’ın diğer alanlarında yürütmüş olduğumuz arkeolojik kazı çalışmaları ve müzecilik çalışmaları ile ilgili önümüzdeki günlerde emeğin ve alın terinin şehri kültür ve turizmde de isminden çokça söz ettiren bir şehir haline gelecek. Bu özel bir program için başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür eden TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "Böyle bir yerleşkenin içinde TTK Eğitim ocağı var. Valimiz talimatladı hem mevut müze ve eğitim ocağı. Gelen ziyaretçilere buradaki mevcut maden ocağının heyecanını gelen misafirlere yaşatalım. Sanal bir kafes yapıldı. Maden müzesi beraberinde Kömür Deneyim Ocağı Valimizin bu konuda çok büyük katkıları oldu. Bu vesile ile katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Zonguldak’ın tanıtımı adına çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Zonguldak Valisi Tutulmaz, “Bugün burada ilimiz adına önemli bir gün şahsen çok inandığım bir projeyi faaliyete geçiriyoruz. Zonguldak Turizminin bugüne kadar ki etkinliğini ikiye katlayacak bir proje Bu projeye sahip çıkıp iyi yönetebilirsek Zonguldak turizmi adına çok önemli bir proje. Turizm ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi bugüne kadar Zonguldak açısından baktığımızda turizmin gelirinden yeterince faydalanamadığımız ortada ancak potansiyelimiz var. Bu potansiyeli hep beraber ayağa kaldırmamız gerekiyor. Doğal güzellilerimiz var, tarihi diğerlerimiz var, tarihi değerlerimiz var, en önemlisi endüstri mirasımız var. Belki bizi diğer illerden ayırt en büyük özellik bu. Diğer güzelliklerimizden doğal güzelliğimizin alternatifi var. Kültürel değerlerimizim alternatifi var ama endüstri mirasımızın alternatifi yok. Maden müzesi ve maden müzesi ile bağlantılı deneyim ocağı dünyada çok az yerde olan özellik. Maden bu şehrin en önemli gelir kaynağı olmakla birlikte zaman içerisinde küreselleşmenin etkisiyle madende üretiminin daha derinlere gitmesi ve maliyetin artmasıyla üretimde azalmalar söz konusu. Bu da ilimizde ekonomik hayata etkisi bundan 30 40 yıl önceye kıyasla azalmış durumda. Turizmi ekonomik bir değer olarak görerek öne çıkartmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmalarından arından Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay tarafından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a günün anısına hatıra biletini takdim etti. Fatih Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları ekibi gösterisinin ardından madenci korosu tarafından mini bir konser verildi. Yer üstünde başlayan açılış programı yeraltında eğitim ocağının gezisi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
açık