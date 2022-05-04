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Türkiye’nin ilk ve tek kahve müzesi özel müze statüsüne kavuştu

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Türkiye’nin ilk ve tek Kahve müzesi ’Özel müze’ statüsüne kavuşarak 400 yılık tarihi handa yaşatılıyor.

Kültür Sanat 04.05.2022, 12:35 04.05.2022, 12:43
Türkiye’nin ilk ve tek kahve müzesi özel müze statüsüne kavuştu

Üç yıl önce Korumanın Başkenti Safranbolu’da Semih Yıldırım tarafından açılan Kahve Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "özel müze" statüsüne alındı.

Osmanlı padişahı Abdülhamit Han, Sütçü İmam ve Mustafa Kemal Atatürk’ün de kullandığı fincan ve cezvelerin bulunduğu müze ilçenin 400 yıllık Tarihi Cinci Han’ında geleceğe yansıtılırken, müze’nin kurucusu olan Semih Yıldırım, yerli ve yabancı turistler için Türk kahvesini iliklerine kadar yaşayabilecekleri bir müze oluşturduklarını ifade etti.

"Dünyada Türk kahvesi ile başlayan bir kahve kültürü var"

Semih Yıldırım Kahve Müzesi’ne ciddi bir ilgi olduğunu belirterek, “Kahve Müzesi’nin kuruluş aşaması 2019 yılında başladı. O yıldan sonra Dünya pandemi sürecine girdi. Bir durgunluğa girdik. Pandemi süreci bittikten sonra gerçekten insanların yoğun ilgisi ile karşı karşıyayız. Türkiye’de ilk ve tek kahve müzesi. Başka örneği yok. Burada insanlara Türk kahvesi kültürünün tarihini anlatıyoruz. Çekirdekten fincana gelene kadar bütün yolculuğu, kullanılan ekipmanlara kadar hepsini sergiliyor ve hikayelerini anlatıyoruz. Çok ciddi ilgi var. Türk kahvesi aslında bizim çok önemli bir kültürümüz. Dünyada Türk kahvesi ile başlayan bir kahve kültürü var. Türk kahvesi kültürünün üstüne gelişmiş bir kahve kültürü var. Bu kültürü biz gelen yerli ve yabancı turiste anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

" Kahve kültürü 400 yıllık han içinde yaşatılıyor"

Müzenin içerisinde çok önemli parçalar var olduğunu ifade eden Yıldırım, “Abdülhamid Han’ın kahve içtiği fincandan tutun, Sütçü İmam’ın cezvesine, özel Bektaşi fincanına kadar çok farklı ve hikayeleri olan ekipmanımız var. Herkesi buraya bekliyoruz. Safranbolu’ya geldiklerinde Türk kahvesi tarihini dinleyebilirler bizden. Burası 400 yıllık bir han. Cinci Han, Safranbolu turizm bölgesindeki önemli bir eser ve taş bir bina. Bizde müzemizi bu binanın içerisine kurarak tarihi bir atmosfer oluşturduk. Misafirlerimiz geldiklerinde hem müzeyi gezebiliyorlar hem de Anadolu’nun farklı yörelerinde yapılmış özel Türk kahvelerini tatma imkanı yaşayarak, tadımlayabiliyorlar. Türk kahvesini iliklerine kadar yaşayabilecekleri bir müze oluşturduk. Kahve bizim için çok önemli. Dünyaya da bu kültürü bizim yaydığımızı anlatmamız lazım” şeklinde konuştu.

Yıldırım, Türk kahvesinin çok özel bir içecek olduğunu vurgulayarak, “Bir kahvenin kırk yıl hatırı var. Kahve bizim en önemli anlarımızda var. Evlilik törenlerinden cenaze törenlerine kadar. En sevdiklerimizle içilen özel bir içecek. Biz de bu özel içeceğin özel bir müzesi olsun istedik. Bu müzede de Türk kahvesi özel bir yer edindi burada” ifadelerini kullandı.

"ABD’de yayınlanan belgeselin etkisini görmeye başladık"

Türk kahvesi için çekilen belgesel de Safranbolu’nun da yer aldığını belirten Yıldırım, “Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Gizem Şalcıgil White zaten yıllardır Türk kahvesinin tanıtımını yapıyordu. İşi biraz daha geliştirerek ABD’de hem bir Türk kahvesi kafesi zinciri açtı. Geçen sene Ağustos ayında buradaydı. Safranbolu’da ağırladık. Türkiye’de özel bir Türk kahvesi belgeseli çekildi. Ülkedeki yedi bölgede çekimler yapıldı. Safranbolu bu projede yer aldı. Biz hem safranlı kahveyi hem de müzemizi anlattık. Çekilen bu belgesel şu an ABD’de birçok eyalette gösterimde. Biz bunun etkilerini şimdiden görmeye başladık. ABD’den buraya turist olarak gelenler, bizim müzemizi görmeye ve safranlı kahvemizi içmeye geliyorlar” dedi.

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