Türkiye’nin ilk ve tek Aromaterapi Festivali Balıkesir’de başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik” temasıyla bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye ve dünyanın ilk ve tek Aromaterapi Festivali başladı.

Burhaniye’deki Çiftçi Eğitim Merkezi’nde atölye çalışmalarından tıbbi ve aromatik bitki hasadına, eğitim seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 3. Aromaterapi Festivali, katılımcılara toprak ve bitkilerle yakından tanışma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma imkanı sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nin (BAÇEM) ev sahipliği yaptığı festival 4 gün sürecek.

Festivalin açılışını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açılış konuşmalarından sonra aromatik bisiklet turunun startını verdi. Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un da katıldığı festivalin açılışının ardından katılımcılar lavanta ve ıtır hasadına katılarak, distilasyon işlemini deneyimleme imkanı buldu. Beden, zihin ve ruh sağlığında aromaterapinin konuşulduğu seminerler ile devam eden festivalin ilk günü 30 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen bisiklet turu ile son buldu.

Lavanta hasadı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Başkan Yılmaz, “BAÇEM, son sekiz yıl içerisinde yaptığı bütün çalışmaların bugün aslında bir festivale dönüşüp kursiyerlerinin aldığı eğitimlerin ürüne dönüşüp satış haline, markalaşmış bir şekilde geldiğinin festivali var” dedi.

Yapılan çalışma ve festivalden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, “Bu bir belediye başkanı olarak, emek veren bir insan olarak tüm ekibime ve kendime gurur duyacağım, teşekkür edeceğim bir konu haline dönüştü. Neden diyeceksiniz? Eğer stantları gezdiyseniz çok güzel markalar tamamen satışa hazır ürüne dönüşmüş. Kursiyerlerimiz hayatından memnun. Çoğu artık bunu hayatının mihenk noktası haline getirmiş. Biliyorsunuz

bu kursları açmaya başladığımız günden itibaren arz talep dengesi içerisinde biz 80 kişilik kurs açabiliyoruz. Ama bin kişiye yakın insan başvuruyor. Seçim yaparak insanları alıyoruz. Kursların sonucunda aldıkları eğitimle sertifikasyonda şu anda bir markayı dünyaya tanıtacak kadar birçok ürüne dönüştürmüş öğrencilerimiz var. Festivalimizden oldukça memnunuz” dedi.

Festivale eğitim seminerleri, atölyeler, konserler yer alacak. Ayrıca Prof. Dr. Murat Kartal "Kanser Aroma Terapi Uygulamaları", Rana Turgut "Obezite ve Aromaterapi", Eczacı Şeyma Ulusoy "Solunum Yolu Hastalıklarında Aromaterapi" konularında sunumlar yapacak.