Türkiye’nin ilk Ulusal Bonsai Sergisi Yalova’da açıldı

Yalova’da düzenlenen 2. Uluslararası Bonsai Sempozyumu çerçevesinde ilk kez Ulusal Bonsai Sergisi açıldı.

İl Özel İdaresi öncülüğünde Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi, Kadıköy Belediyesi, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve 2 gün sürece Uluslararası Bonsai Sempozyumu Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde başladı. Sempozyum çerçevesinde düzenlenen Ulusal Bonsai Sergisi açılışında konuşan Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Evren Doğan, “Ülkenin ilk Bonsai Sanat Galerisi Atölyesi ve Müzesi ile ilgili de aslında önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Bonsai Sempozyumunu sizlerin katılımıyla ve kıymetli sanatçılarımızın eserleri ile oldukça önemli bir noktaya taşıdık. Türkiye’de bunu ilk defa gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise, Bonsai Müzesi ile ilgili adımların atıldığını ifade etti. Bonsai sanatının dünyada çok bilinen ve elit bir sanat olduğunu söyleyen Soygüzel, “Bonsainin ülkemizdeki tarihi oldukça yeni. Bizim bir şansımız var. Değerli Hasan Şimşek ve Osman Çalışkan arkadaşlarımız ülkemizde bu sanatın öncüleri ve Yalova’da yaşıyorlar. 2 yıl önce kendileri ile bir hayal kurmuştuk. Yalova’da Türkiye’nin ilk Bonsai Müzesi’nin kuruluşunu gerçekleştirebilir miyiz diye. O günden bugüne çok mesafe alındı. Bonsai Müzesi’nden önce Türkiye’de sayılı arboretumumuz var. Karaca Arboretumu ve Termal’deki Atatürk Arboretumu. Bu iki arboretumun tam ortasında Kadıköy Belediyesi’nin bize tahsis ettiği 2 dönümlük arazide Bonsai Müzesi’ni kuracağız” ifadesini kullandı.

Müze içinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın en değerli koleksiyonlarının yer alacağını belirten Soygüzel, “Bir kısmı şu an bizim elimizde. Bir kısmının müzeye kazandırılması ile ilgili görüşmelerimiz var. Aldığımız sözler ve taahhütler var. İl Özel İdaremiz tarafından müze ihalesi yapılmak suretiyle yapımına yakın zamanda başlanacak. Müze tamamlandığında Yalova’ya turizm anlamında da ciddi bir katkı sağlayacak” dedi.

Konuşmaların 40 bonsai sanatçısının çalışmalarının yer aldığı sergi gezildi. Öte yandan sempozyum çerçevesinde workshoplar ve çeşitli eğitimler veriliyor. Ulusal Bonsai Sanat Sergisi ise 40 farklı sanatçının katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe Vali Muammer Erol, AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve kurum müdürleri katıldı.