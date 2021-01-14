Türkiye’nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük’te kazı süresi 12 aya çıkarıldı

Türkiye’nin ilk milli kazı alanı olan Alacahöyük Ören Yeri’ndeki arkeolojik kazıların süresi 12 aya çıkartılırken, kazı başkanlığına Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Tayfun Yıldırım atandı.

Çorum İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020 yılı değerlendirme toplantısında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyda Şengül, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında Alacahöyük’teki arkeolojik kazıların süresinin 12 aya çıkarıldığını belirterek, kazı çalışmaları için 4 arkeolog ve bir restoratörün görevlendirildiğini açıkladı. Şengül, bakanlık ile yapılan görüşmeler sonunda Eskiyapar ve Şapinuva kazılarının da 12 aylık kazı çalışmalarına dahil edildiğini bildirdi. Şengül, kazı çalışmalarının sürelerinin uzatılmasının arkeolojik çalışmalar açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Tayfun Yıldırım da, Alacahöyük’ün kral mezarlarından ötürü dünya literatürüne girdiğini ifade ederek, “1930’larda büyük bir şans eseri köy meydanında yapılan sondajda bütün Ön Asya’da dikkat çekecek eserler ortaya çıkartıldı. Buradan çıkarılan ezerler Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde sergileniyor. Alacahöyük’e gelecek insanlara buradaki zenginlikleri gösterebilecek projeler hazırlamamız gerekiyor. Bunun için çalışmalıyız” diye konuştu.

Öncelikli amacının yeni alanlar açmak, anıtsal mekanlar bulmaya çalışmak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yıldırım, esas hedefinin buradaki tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarabilecek projeler hazırlamak olduğunun altını çizdi. Alacahöyük kazılarının 12 aya çıkartılmasının sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizen Yıldırım, kazılarda çalışacak daha fazla işçi görevlendirilmesiyle çalışmaların hız kazanacağını sözlerine ekledi.