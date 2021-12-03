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Türkiye’nin ilk ’Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’ açıldı

Türkiye’de tematik anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Samsun’da TCDD’ye ait Lokomotif Tamir Atölyesi olarak hizmet eden binada hizmete girdi.

Kültür Sanat 03.12.2021, 13:40
Türkiye’nin ilk ’Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’ açıldı

Türkiye’de tematik anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Samsun’da TCDD’ye ait Lokomotif Tamir Atölyesi olarak hizmet eden binada hizmete girdi.

Proje çalışmaları Samsun Valiliği himayesinde, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun YİKOB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve MEDİKÜM iş birliğinde sürdürülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın, “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, yaklaşık 100 yıllık tarihiyle erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden biri olan ve yıllarca Samsun’a Lokomotif Tamir Atölyesi olarak hizmet eden tarihi binada, restorasyon çalışmalarının ardından açıldı.

Açılışta konuşan Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Başkanı Ahmet Aydemir, “Temennimiz şudur ki canlı müze konseptiyle çocuklarımız, sektörümüz, sağlık camiası çalışanları burada buluşabilsinler. Burada yeni fikirler ortaya koyabilsinler. Bu fikirlerden artık teknoloji transferi yerine bizler teknoloji transfer eder konuma gelebilelim” dedi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, “İnsanlar geçmişle gelecek arasındaki bağlantılarını müzeler sayesinde güçlendirirler. Müzemizde Çanakkale Savaşı’nda kullanılan sedyelerden, 150 yaşındaki tekerlekli sandalyelere, şimdilerde oldukça modern üretilen protez, ortez malzemelerinden 1900’lü yıllardan kalma cerrahi aletlere, diş tedavi ünitelerine birçok eser mevcuttur” diye konuştu.

Arkeoloji Müzesi’nin son durumundan bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye’nin önemli müzelerinde birisi de inşa halinde. İkmal ihalesi de yapıldı. Çevre düzenlemesini de biz belediye olarak yapacağız. İnşallah 2022 yılında hizmete açacağız” şeklinde konuştu.

Samsun’da cerrahi aletlerle başlayan üretimin bugün ortopedik implantlardan sterilizasyon kutularına, işitmeden röntgen cihazlarına kadar birçok tıbbi cihaz üretimiyle devam ettiğini anlatan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise şöyle konuştu: “Bu müze modern ve yaşayan müzecilik anlayışıyla geçmişten bugüne sağlık hizmetlerinin gelişimini anlatmaya, Samsun’da üretilen tıbbi cihaz ve aletleri sergilemeye ve tanıtmaya katkı sağlayacak. Ayrıca müzede sağlık endüstrisinin güncel uygulamalarının yer aldığı atölye çalışmalarıyla öğrenci ve vatandaşlarla buluşmayı, milli ve yerli cerrahi el aletleri üretimini destekleyerek endüstriye ivme kazandırmayı, sağlık alanında yılın önemli gün ve haftalarında ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Bu müzenin de şehrimize bu anlamda hizmet edeceğine, şehrin yeni simgelerinden biri ve çekim merkezi haline geleceğine inancım tamdır. Bizi tıp tarihi yolculuğuna çıkaracak sağlık müzemizi görmek için yerli ve yabancı turistleri Samsun’umuza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi. Programa Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de katıldı. Kurdele kesimi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yiğitpaşa ile sanat tarihi bölümünden 10 üniversite öğrencisi müzedeki aletlerin hikayelerini katılımcılara anlattı.

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