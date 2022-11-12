Türkiye’nin ilk asansörlü camisi güvercinleri ağırladı

Elazığ’da 1866 yılında Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından 26 kubbeli olarak yaptırılan Türkiye’nin ilk asansörlü camisi İzzetpaşa’nın kubbesine konan güvercinler görsel şölen oluşturdu.

Caminin kubbesinde sürü halinde bekleyen güvercinler, hoş bir manzara oluşturdu. Kubbe çevresinde bekleyen kuşlardan bir tanesi ise kubbenin tepe noktasına kondu. Güvercinler dakikalarca sürü halinde kubbeyi mesken tutarken, doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat o anları görüntüledi.