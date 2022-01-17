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Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi hukuk fakültesinden mezun olarak cübbe giymeyi bekliyor

Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi ve en yaşlı aktif müzik ile uğraşan Mustafa Yavuz Yalçınkaya(82) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden seçmeli derslerini de vererek mezun olmaya hak kazandı. Yalçınkaya’nın torunlarıyla birlikte aynı sene okulu bitirdiği öğrenildi.

Kültür Sanat 17.01.2022, 09:26
Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi hukuk fakültesinden mezun olarak cübbe giymeyi bekliyor

Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi ve en yaşlı aktif müzik ile uğraşan Mustafa Yavuz Yalçınkaya(82) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden seçmeli derslerini de vererek mezun olmaya hak kazandı. Yalçınkaya’nın torunlarıyla birlikte aynı sene okulu bitirdiği öğrenildi.

Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi ve en yaşlı aktif müzik ile uğraşan Mustafa Yavuz Yalçınkaya Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden seçmeli derslerini de vererek mezun olmaya hak kazandı. Yalçınkaya, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanıyor. Hem okuluna devam eden hem de müzik hayatına devam eden Yalçınkaya 1960 yılında askeri darbesi olduktan sonra lise mezunlarına yedek subay askerlik hakkı tanınmasının ardından üniversite öğrenimini bırakıp yedek subay öğretmen olarak askere gitti. Asker dönüşü, 1963’te, bir Profesörün daveti üzerine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Beşeri Coğrafya Bölümü’ne kayıt oldu. Yalçınkaya, 1966’da üniversitede tanıştığı arkeolog Prof.Dr. Işın Yalçınkaya ile evlendi. Yalçınkaya daha sonra ise fakülteden mezun oluyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra önce Spor Bakanlığı’nda ardından Dışişleri Bakanlığı’nda farklı görevlerde çalıştı. Şu anda yaşayan en eski üyesi olduğu Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde, İlhan Cavcav öncesi dönemden başlayarak farklı zamanlarda yöneticilik yaptı.

Yalçınkaya 1997’de Ankara Cebeci semtinde oturduğu ‘Hukuk Apartmanı’nın hemen karşısındaki Ankara Hukuk’a af dolasıyla yeniden kayıt oldu. Yalçınkaya müzik kariyerine devam ederek okulunu bırakarak Antalya’ya yerleşti. 2018 yılında tekrar çıkan aftan tekrar yararlanan Yalçınkaya okula yeniden başladı. Yalçınkaya 11 Ocak 2022 günü, son seçmeli dersini de verip kredisini tamamlayarak ve mezuniyete hak kazanarak cübbe giymek istiyor. Ayrıca Yalçınkaya torunlarıyla birlikte aynı sene okulu bitirdiği öğrenildi.

“Ben hem otelde müzisyenlik yaptım hem de okuluma devam ettim”

1956 yılında beri Gençlerbirliği kulübünün içerisindeyim bütün kademelerinde görev yaptığını belirten Yalçınkaya, “Frankfurt Türk evinde 3 yıl boyunca görev yaptım. Bütün vatandaşlarımızın memleketimizden kopmamalarını sağlamak için kültürel ve sosyal aktiviteler yaptım. Daha sonra memuriyeti bırakarak müzisyenliğe başladım. Adana’da bir çok otellerde piyano çaldım. 1997 yılında Hukuk Fakültesi dekanı bana ‘af çıktı gelsene dedi’ Bende ilk aftan yararlandım. Birinci sınıfı bitirdim daha sonra Antalya’da işlerim çıktı oraya gitmek zorunda kaldım. Daha sonra Antalya’dan dönerek, Ankara’da otellerde çalışmaya başladım. 2018 yılında tekrardan ‘af çıktı’ dediler, bende hemen kayıt oldum. Ben hem otelde müzisyenlik yaptım hem de okuluma devam ettim. Evim Ankara Hukuk Fakültesi’nin karşısında ‘ Hukuk Apartmanıdır.’ Her sabah saat 08.30’da gittim derslere ve notlarımı aldım. Allah nasip etti ve ben de okulu bitirdim” diye konuştu.

“Kantinde konserler verdim”

Çocuklara rol model olduğunu ifade eden Yalçınkaya, “Öğrenciler bana yavuz amca derdi. Ben çocuklara rol model oldum yani, öğrenciler, ‘sizi gördüm daha çok çalışacağım’ derlerdi. Kantinde ben korolar kurdum. Kantinde konserler verdim” ifadelerine yer verdi.

“Annem bana ‘ şu fakülteyi bitirsen Kızılay’da takla atacağım’ demişti”

Annesinin ruhunu şad etmek için okula azimle gittiğini aktaran Yalçınkaya, “Annem bana ‘şu fakülteyi bitirsen Kızılay’da takla atacağım’ demişti. Okulu bitirmekte içimde bir ukdeydi. Annemin de ruhunu şad etmek için azimle okuluma gidiyordum. Benim için sevgi ve azimdi. Derslerde hocalarımı dinlerdim” dedi.

Yalçınkaya, eşinin ve çocuklarının çok desteği olduğunu belirtti. Uzlaştırmacı olarak devam etmek istediğini aktaran Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı:

“Yaşım icabı müzisyen olarak devam edeceğim. Haziran ayında müzik işimi yapacağım. Antalya Barosunda uzlaştırıcı eğitimini alarak, uzlaştırıcı olmak istiyorum. Hayatım hep heyecanlı, durmak yok hep ileri diyerek çalışıyorum. Son senelerde müziği daha çok seviyorum. Halen yeni projelerim olacak.”

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