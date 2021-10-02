Türkiye’nin en kapsamlı lezzet festivali Konya GastroFest başladı

Selçuklu’ya başkentlik yapan Hazreti Mevlana şehri Konya, saray mutfağının da yer aldığı yüzlerce lezzeti ile gastronomide en iddialı şehirler arasında yer alırken, ilk defa Uluslararası GastroFest’e ev sahipliği yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için düzenlediği Konya GastroFest, “Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir” sloganıyla başladı.

Kalehan Ecdat Bahçesinde başlayan Konya GastroFest’te, yemek yarışmalarının yapıldığı profesyonel aşçıların jüri olduğu etkinliklerde Konya’nın yöresel lezzetleri de stantlarda sergilenme fırsatı buldu. Konya’nın coğrafi ürünlerinden 51 başvuru yapılırken 21 ürün coğrafi işareti hak kazandı, 30 tane lezzetin de kısa zamanda tescillenmesi bekleniyor. Yerli ve yabancı aşçılar da Konya’nın lezzetli yemeklerini yaparak hünerlerini gösterirken yorgunluklarını davul zurnalı halaylara girerek doyasıya attı. İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Brezilya’dan önemli aşçıların yanı sıra Türkiye’nin önde gelen aşçılarının katıldığı Konya Gastrofest 3 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemenin mümkün olmadığını belirterek, Konya’dan ve komşu illerden herkesi "Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir" sloganıyla gerçekleştirilen festivale davet etti. Konya Gastrofest etkinliğinin ilk gününde ilk olarak dünyada adına türbe yapılan tek aşçı olan Hazreti Mevlana’nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli Hazretleri Türbesi’nden dualarla tuz getirildi.

"Bu medeniyeti yaşatmak için çaba sarf ediyoruz"

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın hiçbir şehrinde yemeğin böyle bir kültürle anlatılamayacağını, onun için festivali “Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir” sloganıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek konuşmasına başladı. Başkan Altay, “Ecdadımız Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda Anadolu’yu bir ev olarak kendine yurt edindiğinde Konya’yı da başkent ilan etmiş. Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda orada yüzyıllardır elde ettiği medeniyeti, mutfak kültürünü yolda harmanlayarak ve coğrafyada bulduklarıyla pişirerek, buna da saray kültürünü katarak ortaya bir medeniyet sunmuş. Biz de bugün bu medeniyeti yaşatmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

"Konya mutfağının tanınması için gastronomiye önem veriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin bu alandaki birikimini dünyaya açmak, Konya mutfağının daha fazla tanınmasını sağlamak amacıyla gastronomi alanındaki çalışmalara büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Altay, şöyle devam etti: “Bir taraftan da yemek kültürümüzü coğrafi işaretler olarak tescillemek için çalışmalar yapıyoruz. İlk etapta başvurusunu yaptığımız 51 üründen 21’nin coğrafi işaret tescili gerçekleşti. İnşallah 30 ürünümüzle ilgili süreç devam ediyor. Ayrıca 35 yeni ürünle ilgili de başvuruyu tamamladığımızda 100’e yakın coğrafi ürün başvurumuzu da gerçekleştirmiş olacağız.”

"Komşu illerimizden misafirlerimizi de bekliyoruz"

Başkan Altay, “Gastronomi festivali aslında sadece Konyalılar için düzenlenmiş bir festival değil. Komşu illerimizden misafirlerimizi burada beklediğimizi ifade ediyoruz. Özellikle Ankara’dan, Aksaray’dan, Karaman’dan, Niğde’den, Nevşehir’den, Eskişehir’den, İstanbul’dan tüm gönül coğrafyamızdan misafirlerimizi de burada görmek istiyoruz. Aramızda değerli aşçılarımız var. Türkiye Aşçılar Federasyonumuza, Konya Aşçılar Derneğimize, yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festivali Ateş Baz-ı Veli Hazretleri’ne ithafen Aşçı Dede temasıyla gerçekleştirdiklerini, bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemenin mümkün olmadığını belirten Başkan Altay, “Konyalılar olarak evlerimizde pişirdiğimiz yemekleri inşallah bu vesileyle misafirlerimize sunmuş olacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yemek ve sofra kültürünün bir medeniyet olduğunu ifade ederek, ülkemizde sofralara büyük ehemmiyet verildiğini anlattı. Konya’nın yemek kültürünün aslında pek çok dünya mutfağıyla yarışabilecek düzeyde zengin, başarılı olduğunu belirten Usta; bu vesileyle hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda tanıtmak için bir imkan ve fırsat oluşturmuş olacaklarını söyledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Konya’mızda yemek bir medeniyet. Bu festival ile hem medeniyet tarihimizden gelen önemli bir mecranın ilimizde yeni nesiller açısından müşahede edilmesi hem de bütün dünyaya Konya’mızın bu zenginliğinin tanıtılması önemli“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya’daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrenciler için kuşak kuşanma töreni düzenlendi. Daha sonra Ateş Baz-ı Veli Hazretleri Türbesi’nden getirilen tuz bereket getirmesi için festivalin aş kazanına atıldı.

(İHA-FM-

(İHA-FM-