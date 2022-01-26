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Türkiye’nin en interaktif “Kitap Kulübü” kuruldu

Türkiye ve dünya gündeminden en özel içerikleri takipçileriyle buluşturan, herkesin bildiği detayları bilinmeyen yönleriyle; herkesin bilmediklerini ise ‘en anlaşılır biçimde’ sunan GZT, kitaba, kâğıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak “yazı kalır” mottosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları ile Türkiye’nin en interaktif Kitap Külünü için kolları sıvadı.

Kültür Sanat 26.01.2022, 13:26
Türkiye’nin en interaktif “Kitap Kulübü” kuruldu

Türkiye ve dünya gündeminden en özel içerikleri takipçileriyle buluşturan, herkesin bildiği detayları bilinmeyen yönleriyle; herkesin bilmediklerini ise ‘en anlaşılır biçimde’ sunan GZT, kitaba, kâğıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak “yazı kalır” mottosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları ile Türkiye’nin en interaktif Kitap Külünü için kolları sıvadı.

Farklı alanlarda uzmanlaşmış markalarla mizahtan habere; yemekten seyahate kadar insan hayatına dokunan her konuyu işleyen GZT; romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe Yayınları ile kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, interaktif bir ortam sunmak üzere Kitap Kulübü projesini hayata geçirdi.

Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan projeyle ilgili olarak “"Ketebe Yayınları, Türkiye’nin anlam ve değer zenginliğinin bir parçası ve yansıtıcısı olmak üzere kurulduğu günden bu yana hem ülkemizin kıymetli yazar ve düşünürlerini hem de dünyanın birçok ülkesinden önemli kalemi bir araya getirdi. Kitabın bir form olarak da eskimez ve değişmez niteliğini, dijital dünyanın yeni dinamikleri içinde dolaşımının daha da arttığı bir düzleme taşımanın mümkün olduğu zamanlardayız. Bu doğrultuda GZT gibi dijital dünyanın yüz akı bir platform ile aynı hedef için çalışacağız. KETEBE VE GZT’nin birlikte kurduğu bu kitap kulübü kollektif bir okuma serüveni olarak özel bir deneyim halini alacak” dedi.

GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ise Kitap Kulübü ile ilgili olarak “Tarihin en eski iletişim araçlarından biri sayılabilecek kitap ile en yeni dijital medya kavramının bir araya geldiği bir projeye imza atmanın heyecanı içerisindeyiz. Albayrak Grubu’nun iki yeni markası olan Ketebe ile GZT’nin birlikte imza attığı Kitap Kulübü’nün sektörde farklı bir rüzgâr estireceğine inanıyoruz. Ürettiği içeriklerle dijital dünyada günde 5 milyon kişiye ulaşan GZT için bu sayıları kitap aracılığıyla fiziki ortama taşımak bir hayli kıymetli. Nitelikli medya okur-yazarlığını önemseyen ve okuyucusunu bu yönde sürekli besleyen bir marka olarak kitapsever kitlelerle bir arada olmamız bizim için ayrı bir şans. İlk duyurunun peşinden kısa sürede 500 kişiyi aşan kitap kulübü üyesi edinmemiz, önümüzdeki dönemlerde daha geniş kitlelere erişebileceğimizin de sinyalini veriyor” açıklamasında bulundu.

Her yıl belirlenen yeni hedeflerde yer alan kitap okuma alışkanlığını artırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bu projede interaktif bir topluluk oluşturularak okurların daha fazla motive edilmesi, hedefleniyor. Yılın ilk üç ayının kitapları belirlendi, GZT ve Ketebe sosyal medya sayfalarından okurlarla paylaşıldı. Her ay için belirlenen “Ayın Kitabı” kulüp üyeleri tarafından okunacak. Ayrıca kitabın son sayfaları kulüp üyeleri arasından seçilen 20 kişi ile beraber Ketebe Kırmızı Kütüphane’de okunacak ve kitap hakkında sohbet edilecek. İstanbul’da olmayan okurların katılabilmesi için de online görüşmeler organize ediliyor ve kitaplar hakkında sohbetler Kırmızı Kütüphane ile de sınırlı kalmıyor. Her ay “Ne okuduk?” videoları için yine kulüp üyelerinin başvuruları arasından seçilecek 5 kişi Kırmızı Kütüphane’de ağırlanacak ve küçük bir yarışma ile kitap hakkındaki sohbetler takipçilerle paylaşılacak. Ayrıca online olarak tüm üyelerin katılabileceği yarışmanın kazanlarını da her ay sürpriz hediyeler bekliyor.

Kitap Kulübü’ne üye olmak çok kolay

GZT sosyal medya sayfalarından paylaşılan katılım formunu dolduranlara gönderilecek mail ile üyelik tamamlanıyor. Her ayın kitabı, interaktif etkinlikler ve buluşmalarla ilgili detaylar GZT - Ketebe sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Aynı zamanda kitaplar ve etkinliklerle ilgili bilgiler aylık olarak mail yoluyla kulüp üyelerine ulaştırılıyor.

İlk buluşma 31 Ocak’ta gerçekleşecek

GZT ve Ketebe Yayınları’nın hayata geçirdiği projenin ilk buluşması 31 Ocak’ta saat X’te Ketebe Kırmızı Kütüphane’de gerçekleşecek. Kitap Kulübü üyeleriyle bir araya gelecek olan GZT ve Ketebe Yayınevi Cengiz Aytmatov’un unutulmaz eseri Cemile’yi gündeme taşıyacak. Şubat ayında ise Güray Süngü’nün Mehmet’i Saklayan Serçe Parmağı adlı eseri, Mart ayında ise Meşa Selimoviç’in Ada isimli kitabı Kitap Kulübü’nün listesinde yer alıyor.

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