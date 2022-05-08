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Türkiye’nin en genç volkan konileri 11 bin yaşında

Manisa’da Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı içerisinde bulunan Türkiye’nin en genç volkanik yapısı, 2 yıllık korona virüs salgını sonrası misafirlerini ağırlamaya başladı. Yerli ve yabancı pek çok turistin ilgiyle gezdiği 11 bin yıllık volkan konileri, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Kültür Sanat 08.05.2022, 11:35
Türkiye’nin en genç volkan konileri 11 bin yaşında

Manisa’da Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı içerisinde bulunan Türkiye’nin en genç volkanik yapısı, 2 yıllık korona virüs salgını sonrası misafirlerini ağırlamaya başladı. Yerli ve yabancı pek çok turistin ilgiyle gezdiği 11 bin yıllık volkan konileri, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Manisa’nın Kula ilçesinde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nda yer alan Türkiye’nin en genç volkanik yapıları ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Park alanı içerisinde Kula Divlit cüruf konisi ve lav akıntısı, parazit koniler, spatter koniler lav tünelleri ve hendeklerin gözlemlenebildiği alan ziyaretçilerine Türkiye’de eşine az rastlanabilecek bir deneyim sunuyor. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş yolu üzerinde ziyaretçiler hem 11 bin yıl öncesi volkan akıntılarının bıraktığı etkileri görebiliyor hem de ahşap köprüler üzerinde zamanda adeta yolculuğa çıkıyor. Öte yandan Kula’nın Sandal Mahallesi’nde bulunan Divlit Tepe volkanitleri de ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunuyor. Ahşap köprülü yol üzerinden volkan dağının zirvesine çıkan ziyaretçiler, zirvede volkan akıntılarını gözlemleyebiliyor.

“Türkiye’nin de en genç volkan konilerinden bir tanesi”

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nda 73 tane jeosit bulunduğunu söyleyen Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, “Şu an bulunduğumuz alan jeoparktaki jeositlerden bir tanesi. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nda 73 tane jeositimiz bulunmakta. Şu an üzerinde bulunduğumuz jeosit Kula Divlit Volkanik Parkı olarak adlandırdığımız bir tematik park. Jeopark sahası içerisinde ayrı bir tematik park olarak değerlendirdiğimiz bir bölge. Bu tematik parkın içerisinde yaklaşık 6-7 tane ayrı ayrı hepsi volkanolojiyle ilgili olmak üzere jeositlerimiz mevcut. Volkan konisi ve çeşitli noktalardan çıkmış olan bu lavların sönerek oluşturduğu bir topografya burası. Yaklaşık yaşı 11 bin yıl olan bu volkan konisi Türkiye’nin de en genç volkan konilerinden bir tanesi. Zaten Kula bölgesi Türkiye’nin en genç volkan sahalarından biri” dedi.

“Gönüllü rehberlerimiz ziyaretçilere yetişemez duruma geldi”

Jeoparkın oldukça ilgi gördüğünü ve pandemi sonrasında ilginin daha da arttığını söyleyen Karakuzu, “Kula bölgesinin ilk yıllarda yıllık 12 bin civarı ziyaretçi aldığı tespit edilmiş. Jeopark olduktan sonra ve bizim bazı tanıtımları yaptıktan sonra UNESCO logosuyla beraber görünürlüğümüz arttığı için de bir anda sayımızı 110 binlere çıkardık. Türkiye’nin UNESCO tescilli tek jeoparkıyız. Pandemi hayatımıza girdikten sonra işleri oldukça yavaşlattı. İlk sene neredeyse hiç ziyaretçi gelmedi. Son 6-7 aydır bu iyice azaldığı dönemlerde toplu otobüslerle gelen ziyaretçiler artık kendileri münferit olarak araçları ve karavanlarıyla gelmeye başladı. Yaşanan olumlu gelişmelerle şu an ziyaretçi sayısındaki artış inanılmaz hızlanmaya başladı. Bizim yerelde yetiştirdiğimiz gönüllü rehberlerimiz var. Bu rehberlerden 25 tane var Kula’da. Onlar da yetişemez duruma geldi” ifadelerini kullandı.

“Korona virüs döneminden önce hafta sonları 25 otobüse ulaştığımız günleri yakaladık”

Korona virüs salgını öncesinde hafta sonları 25 otobüsü Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkında ağırladıklarını ve süregelen projelerle yatırımlara devam ederek ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’ndaki yatırım noktasında senede veya haftada bir araç gelirken bu korona virüs döneminden önce hafta sonları 25 otobüse ulaştığımız günleri yakaladık. Bir hafta sonu insanlarımızı hem Türkiye’nin her yerinden insanlarımızı hem yurtdışından insanlarımızı burada ağırlamak, onları hem Kula’nın çok güzel üzüm bağları var o alanlarda gezdirebilmek, hem Kula evlerinde yatırabilmek, burada konaklamalarını sağlayabilmek, aynı zamanda Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nı gezerken Salihli Adala’da Atatürk ve kanyonu gezdirebilmek, Salihli’de Sart harabelerini gezdirebilmek bu bir projenin içerisinde. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak da biz de işin bir bacağı olan buradaki mevcut Kula ziyaretçi merkezini hayata geçirebilmek için çalışıyoruz. Yüzde 80 oranında tamamlandı. Tahmin ediyoruz ki bu yazın ortalarında hayata geçireceğiz. Burada içerideki mevcut sergileme alanları, tanıtım broşürleri gibi bütün ne varsa diğer alanları sergileyebilmemiz için de Zafer Kalkınma Ajansı’ndan da gerekli desteği aldık. O açıdan el birliğiyle Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Kültür Tabiat Parkları Fonu, Kula Belediyesi gibi hep beraber koordine olarak projeleri hayata geçirebilmek için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

İzmir-Ankara karayolu üzerinden de görülebilen Sandal Mahallesi’ndeki volkan konisi Kula’daki en karakteristik konilerden biri olma özelliğini barındırırken, doğal yapısını önemli ölçüde korumuş olan Sandal Konisi (Sandal Divlit) Türkiye’nin en genç volkan konileri arasında yer alıyor.

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