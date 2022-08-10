Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da Kolpa ve Sefo rüzgarı estirdi

Üsküdar Belediyesi Üsküdar Fest 2022 adı altında birçok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Festivalin ilk gününde ünlü müzik grubu Kolpa ve şarkıcı Sefo sahne aldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen konser, Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar Fest 2022 adıyla birçok ünlü şarkıcıya ev sahipliği yapıyor. Üsküdar Harem Meydanı’nda düzenlenen konserin ilk günü ünlü müzik grubu Kolpa ve Şarkıcı Sefo sahnede en sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını adeta coşturdu. Müzik ziyafetinin gerçekleştiği Harem Meydanına binlerce genç akın etti. Müziğin ritmine ayak uyduran gençler ünlü şarkıcaların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser arasında sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gençleri ve sanatçıları selamladı. Sahnede açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Türkmen gençlere “Bütün gençler şu an burada olmak istiyor. Ama bitmedi bu, iki gün daha buradayız. Çünkü gençleri çok seviyoruz. Siz geleceksiniz. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz” dedi.

Konsere katılan ve memnun kaldığını dile getiren Eymen Akbulut, “Konser gayet güzeldi. Her şey harikaydı. Şarkılara hep beraber eşlik ettik. Buradan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tür konserler daha çok artar” dedi.

Konsere katılan binlerce gençten biri olan ve eğlendiğini belirten, Ahmet Furkan “Güzel bir konserdi. Biz çok eğlendik. Sesim kısıldı şarkı söylemekten. İki sanatçı da çok iyiydi. Konseri yapanlara teşekkür ediyorum. Yarın da buradayım inşallah” şeklinde konuştu.