Türkiye’nin en büyük mumya ailesi

İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Nuyin, İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait mumyalar, nem ile ısı ayarı yapılan özel bölümde muhafaza ediliyor. Gizemli mumyalar ziyaretçilerin en merak ettiklerinin başında geliyor.

“Bu büyüklükte bir mumya koleksiyonu Anadolu’da tek”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bu mumyalar Anadolu’nun en geniş mumya koleksiyonu. Bu büyüklükte bir mumya koleksiyonu Anadolu’da tek olduğu için ilgilenen ve ilgi gösteren çoğu kişi gelip ziyaret ediyorlar” dedi.

“İç organlarıyla mumyalanan Türk ve Müslüman kişiler”

14. yüzyıldan kalma mumyaların iç organlarıyla mumyalanan Türk ve Müslüman kişiler olduğunu anlatan Vali Masatlı, "İslami anlayışta mumyalanma çok görülen bir husus olmamakla beraber ilimizdeki o zamanın yöneticisi çocuklarıyla beraber mumyalanmış. Ziyaretçiler mumyalamanın nasıl yapıldığını ve günümüze kadar nasıl geldiğini öğrenmiş oluyorlar” diye konuştu.

“Kazılarımız devam ediyor. Çok farklı eserlerle de karşılaşabiliriz”

8 bin 500 yıllık tarihe sahip şehrin 14 medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Masatlı, “Her medeniyetin farklı özellikleri, yaşantısı, inanış şekli var. Şu anda iki kazımız da devam ediyor. Bu coğrafyada daha sonraki dönemlerde de çok farklı eserlerle de karşılaşabiliriz” şeklinde konuştu.