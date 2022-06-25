Türkiye’nin en büyük “Klasik Otomobil Festivali” Ankara’da başladı

Türkiye’nin en büyük “Klasik Otomobil Festivali”, 400 klasik otomobilin katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde başladı. Festival, klasik otomobil meraklısı ziyaretçileri bekliyor.

Altındağ Belediyesi, Antika Otomobil Federasyonu ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye’nin en büyük “Klasik Otomobil Festivali”, Başkent Millet Bahçesi’nde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirmeye başladı. Birbirinden farklı modellerde, renklerde, özelliklerde olan, Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından gelen 400’den fazla klasik otomobilin yer aldığı festivalin açılışı otomobil severlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalin en yaşlısı 1927 model tahta tekerli araç, 1980’li yıllarda ABD’de çekilen Kara Şimşek dizisinin KITT adlı otomobili ve Yeşilçam filmlerine konu olmuş birçok klasik otomobil ise festivalin gözdesi haline geldi.

“Türkiye’nin dört bir tarafından otomobiller geldi”

Festival hakkında bilgiler veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şunları söyledi:

“Türkiye Klasik Otomobil Festivali’ni Başkent Millet Bahçesi’nde düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından otomobiller geldi. 400’den fazla otomobil var burada. İnsanlar bu ortamı görmeye başladılar. Her yaştan insan bu keyifli ortamı görmeye geldi. Çok farklı kategoriden araçlarımız var. Keyifli bir ortam var burada. Burada çeşitli aktiviteler yapıyor hafta sonları. Onlardan bir tanesi de Türkiye Klasik Otomobil Festivali. Bütün Ankaralıları bu keyifli ortamı görmeye davet ediyoruz. Herkesi burayı görmeye ve keyfini çıkarmaya davet ediyoruz.”

“Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in aracı olduğu rivayetlerde var”

Festivalde klasik otomobilini sergileyen Selim Dallı, 6 yıldır baktığı araç olan Karadayı’yı eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes’in bir süre kullandığını belirterek, “Aracım 1956 model, 8 silindir. Namı değer ‘Karadayı’. Biz ismini bunu koyduk. Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in aracı olduğu rivayetlerde var. 7-8 ay kendi özel aracı olarak kullandığını biliyoruz. 3 yıl civarı restorasyon aşaması sürdü. Birçok parçasını yurt dışından temin ederek aracımızın restorasyonunu yaptık. İlgiyle bakıyoruz, kapalı garajımızda saklıyoruz. Günde iki üç sefer kendisiyle ilgileniyoruz çocukla ilgilenir gibi” dedi.

Selim Dallı, araca kendisinden sonra çocuklarının bakacağını kaydetti.

Festivalde kırmızı ve mavi renkli iki klasik otomobilini sergileyen Umran Odabaşı ise bir aracının 1957, diğer aracının 1960 model olduğunu aktardı. Odabaşı, araçları kapalı bir garajda muhafaza ettiklerini, yaz günlerinde Ankara turu yaptıklarını söyledi. Zaman zaman festivallere katıldıklarını da not düşen Odabaşı, parça ve usta sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

Ziyaretçiler festivalden mutlu

“Türkiye Klasik Otomobil Festivali”ni gezen Elmas Kozan, klasik otomobilleri görmenin çok güzel olduğunu, çocuklarının ayrıca sevindiğini anlattı.

Kendisi de bir klasik otomobil tutkunu olan Arda Kayra Kolak, klasik otomobillerin yakıt ve bakım masrafından yakındı. 1957 model Amerikan bir aracı olduğunu, bu aracın dedesinden ve babasından kaldığını anlatan Kolak, “Bu festivalde olduğum için kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Bu kadar büyük bir festival olacağını hiç tahmin etmiyordum. Klasik otomobil kültürünün yerleşmesi, çocukların klasik otomobili görmesinin çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Benim 1957 model bir Amerikan V-8 motorlu bir aracım mevcut. Bu araba 1966 yılından beri ailemizde. Dedemin, babamın ve benim ilk otomobilim. O yüzden manevi duygusu çok yüksek. Bu bir tutku. Restorasyon çok meşakkatli bir iş ama şu an içim gıdıklanıyor, şöyle bir araba olsa da yeniden toplasak. ‘Ya sev ya nefret et’ gibi bir olayı var” diye konuştu.

Festivale kız arkadaşıyla gelen Eren Dönmez, araba merakı olduğunu, daha önce görmediği arabaları bu festivalde gördüğünü söyledi. Spor arabaları daha çok sevdiğini kaydeden Dönmez, festival için Eskişehir’den geldiğini bildirdi. Kız arkadaşı Ceren Şahin ise “Biz daha çok yeni model spor arabalar seviyoruz da bunlar da iyi. Kesinlikle alırım” dedi.