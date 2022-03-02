Türkiye’nin en büyük bölgesel fuarı TRADEF, Kastamonu’da gerçekleşecek

21-24 Eylül 2022 tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlenecek olan Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı, Orta Doğu ülkelerinden gelecek satın almacılar ile Türk firmaları bir araya getirecek.

Kastamonu Fuarcılık tarafından organize edilecek Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı (TRADEF), 21-24 Eylül 2022 tarihleri arasında Kastamonu’da Kuzeykent Fuar alanında gerçekleştirilecek. Fuar, kamu kurumlarının yanı sıra turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, eğitim, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek. Fuar kapsamında konuk ülke ve iş geliştirme platformu oluşturulması da planlanıyor. Gerçekleştirilecek etkinlik, Batı Karadeniz’de uluslararası katılımcıların olacağı ilk karma ticaret fuarı olma özelliği taşıyacak.

Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı (TRADEF) hakkında bilgilendirmede bulunan İstamonu Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz, Kastamonu’nun Batı Karadeniz’in ticaret üssü olmasıyla bölgedeki potansiyelin fark edilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Katar, Kıbrıs, Ürdün, İsrail, Lübnan, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır, Pakistan, Tunus, Cezayir, Libya, Sudan, Fas’tan iş aleminin Kastamonu’da bir araya gelmesini sağlayarak potansiyel sektörlerde karşılıklı ticari adımların atılması öncelikli amacımız. Kastamonu’nun yanı sıra Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Sinop ve Zonguldak illerinin sanayi, ticari, zirai ve turizm faaliyetlerini tanıtma fırsatı bulacakları TRADEF, Batı Karadeniz bölgesinin uluslararası arenada tanıtılması için bir başlangıç” dedi.

“Globalleşen Dünyada ticaretin ve şehirlerin önemi büyük”

TRADEF, Kastamonu’nun yeni ticari bağlantılar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak için sempozyumlara da ev sahipliği yapacağını ifade eden Hüseyin Karadeniz, “Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Katar Ticaret Odası’nın iştirakleriyle düzenlemeyi planladığımız ’Globalleşen Dünyada Ticaretin ve Şehirlerin Önemi’ isimli sempozyum yeni pazarların kapısını aralamaya fırsat tanıyacak” diye konuştu.

“Batı Karadeniz yatırımcının ilgisini çekecek alternatif bir pazar olacak"

Batı Karadeniz bölümünün, Türkiye’nin en değerli ormanları, tabiat parkları, su havzaları, tarihi ve turistik alanlarına sahip olduğuna ve Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firmaların bölgede önemli bir güç meydana getirdiğine işaret eden Karadeniz, tüm bu olanaklara sahip olmasına rağmen bölgenin tanıtım ve sunumdan kaynaklı markalaşmasının önündeki engellere dikkat çekti.

TRADEF’in bölge illerinin kendini ifade edebileceği bir ihtiyaca cevap vermek üzere planlanmış bir fuar olarak tasarlandığının altını çizen Karadeniz, potansiyeli ve sunduğu fırsatların aktarılmasıyla bölgenin yatırımcının ilgisinin de çekileceği alternatif bir pazar olabileceğini kaydetti.

“TRADEF’in uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz”

Turizm çeşitliliği, keşfedilmemiş güzellikleri, tarım ve sanayinin birlikte geliştiği ve ekonomiye önemli katkılar sunduğu Batı Karadeniz Bölgesinde mahalli ve yerel idare birimleri, sanayi ticaret odaları, kalkınma ajansları, özel kurum kuruluş ve iş dünyası derneklerinin birlikte hareket edeceği TRADEF’in, Batı Karadeniz adına gerçek bir tanıtım ve iş forumu olma özelliği taşıyacağının altını çizen Karadeniz, “Batı Karadeniz’in büyümesine doğrudan etki sağlaması hedeflenen TRADEF’le yer alacak olan konuk ülke ile iş geliştirme platformu imkanı da oluşturulacak. Sonrasında ise fuarın hem bu bölgelere taşınmasını hem de uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz. Böylece fuar hem bölgeye hem de Türkiye ekonomisine katkısını artıracak” şeklinde konuştu.

Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarını (TRADEF) organize eden İstamonu Fuarcılığın, Türkiye’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kayıtlı fuar düzenleme yetki belgesine sahip 276 firma arasında yer aldığını belirten Karadeniz, Türkiye’nin ilk şehir fuarı KASTEXPO ve ilk bölgesel fuarı BAKAF’ın resmi organizatörlüğünü yaptığını belirtti.