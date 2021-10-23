Türkiye’nin dört bir yanından yükselen ezgiler Mamak’ta buluştu

Kültür Turizm Bakanlığı ve Mamak Belediyesi koordinesinde Mamak’ta Memleket Havaları Konseri düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanında söylenen türküler Mamaklı sanatseverler ile buluştu.

Mamak’ta, Edirne’den Kars’a, Sivas’tan Kıbrıs’a memleket rüzgârları esti. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Mamak Belediyesi’nin organize ettiği Memleket Havaları Konseri’nde, türküleri seslendiren sanatçılar dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konsere, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Mamaklı sanatsever katıldı.

“Mamaklılara müjde, daha çok kültür, sanat etkinliğinde buluşacağız”

Kültür ve sanatta daha fazla etkinlik yapmayı planladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanata, kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Mamaklı hemşerilerimi bu gibi etkinlikleri daha sık buluşturacağız” dedi.