banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Türkiye’nin dört bir yanından yükselen ezgiler Mamak’ta buluştu

Kültür Turizm Bakanlığı ve Mamak Belediyesi koordinesinde Mamak’ta Memleket Havaları Konseri düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanında söylenen türküler Mamaklı sanatseverler ile buluştu.

Kültür Sanat 23.10.2021, 11:30
Türkiye’nin dört bir yanından yükselen ezgiler Mamak’ta buluştu

Kültür Turizm Bakanlığı ve Mamak Belediyesi koordinesinde Mamak’ta Memleket Havaları Konseri düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanında söylenen türküler Mamaklı sanatseverler ile buluştu.

Mamak’ta, Edirne’den Kars’a, Sivas’tan Kıbrıs’a memleket rüzgârları esti. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Mamak Belediyesi’nin organize ettiği Memleket Havaları Konseri’nde, türküleri seslendiren sanatçılar dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konsere, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Mamaklı sanatsever katıldı.

“Mamaklılara müjde, daha çok kültür, sanat etkinliğinde buluşacağız”

Kültür ve sanatta daha fazla etkinlik yapmayı planladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanata, kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Mamaklı hemşerilerimi bu gibi etkinlikleri daha sık buluşturacağız” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2